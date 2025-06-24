爆郭昱晴老公「賺紅錢」內幕　凌濤：獲得特殊憑證只花一個月

▲凌濤踢爆郭昱晴老公賺紅錢具體內幕。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委郭昱晴近日陷公審路人爭議，雖已道歉但一波未平一波又起，又被爆料丈夫「在大陸經商，公司登記自稱中國台灣」，藍營質疑「賺紅錢」。國民黨桃園市議員凌濤今（24日）舉行記者會揭露，郭昱晴丈夫在中國經商的具體文件，質疑其服膺於大陸惠台措施，大賺人民幣甚至獲得特殊的憑證首例，痛批郭昱晴只會獵巫台灣人民是第五縱隊，自己家族卻賺紅錢還稱沒有聞過人民幣。

凌濤指出，在大陸工商登記資料顯示，郭昱晴先生林宣廷擔任「研鷺懿生物科技(廈門)有限公司」董事一職，而「研鷺懿生物科技(廈門)有限公司」2018年10月成立，註冊地址就在福建。他續指，根據《公司法》定義，公司董事並非受僱人員，董事可以決定公司整體經營方向的重要核心人員，證明林宣廷並非郭昱晴所稱，只是在台灣領薪資的受僱人員而已。

凌濤揭露，根據2019年度福建省藥品監督管理局部門決算的報告，顯示研鷺懿生物科技公司獲得福建省全省「首張」進口非特殊用途化妝品備案憑證，有力促進了閩台的雙方合作交流。他質疑，連福建省為了郭昱晴先生大開綠燈，到底是什麼樣的紅色高度緊密關係，才可獲得首張憑證？

凌濤說，2018年2月，中國大陸公布「31項惠台措施」。2018年6月，福建擴大對台胞、台企提出「66條新惠台政策」。2018年10月，「研鷺懿生物科技(廈門)有限公司」成立。2019年1月，林宣廷大讚「從準備材料到拿到備案憑證只花了一個多月，真沒想到這麼快！」

凌濤抨擊，「中國熊」沈伯洋的父親沈土城依賴中國2013年「一帶一路」到厄瓜多大賺錢；現在又有郭昱晴家族在2018年跟著中國大陸惠台31項政策，來大賺紅錢。他強調，民進黨政治人物只會獵巫台灣人民，懷疑台灣人是統戰的第五縱隊，而自己卻大賺紅錢，這就是民進黨的超級雙標。

國民黨副發言人康晉瑜指出，根據中國大陸的國家藥品監督管理局網站記載，郭昱晴先生擔任董事的研鷺懿生物科技公司以「中國台灣」登記，進口面膜。此外，福建省人民網站也公開宣傳研鷺懿生物科技公司，成其為首張非特殊用途化妝品憑證。

康晉瑜質疑，郭昱晴過去罵舔中藝人，2021年時還稱從來沒有聞過人民幣，但其先生2018年就已經在中國大陸登記成立公司，大賺人民幣。同時，林宣廷曾在臉書發文稱「兩岸服務貿易協議就像清末和列強簽訂的不平等條約」，難道直接跑到對岸大賺紅錢就比較平等嗎？

對於郭昱晴的雙標立場，康晉瑜拋出三問，路人直播就要驗證有沒有「中國口音」，郭昱晴家族去對岸做生意就不怕中國口音？路人直播連直播平台都要限制，老公受惠中國政策就閉嘴？按照郭昱晴的邏輯，立委郭昱晴有沒有統戰風險？