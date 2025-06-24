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論文抄襲被發現　南韓前總統夫人金建希「碩士學位遭到撤銷」

▲▼金建希、尹錫悅。（圖／VCG）

▲金建希的論文被判定抄襲，因此喪失碩士學位。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅的妻子金建希過去曾涉及多項弊案，包括涉嫌操弄南韓BMW代理公司股價獲利、透過「乾津法師」從統一教收受現金花束與名牌包、干涉黨政人士安排等，最近重新面臨特檢調查、憂鬱症復發。在此之際，淑明女子大學在召開倫理委員會討論後，決定於今（24）日撤銷金建希的碩士學位。

根據《韓聯社》，針對金建希碩士學位論文涉嫌剽竊，淑明女子大學教育大學院（研究所）委員會昨（23）日召開研究倫理真實性委員會，在經過深思熟慮後，確認金建希在撰寫碩士學位論文時涉嫌抄襲，因此決定撤銷金建希的淑明女子大學碩士學位。

報導指出，金建希就讀該校時曾於1999年撰寫碩士學位論文「關於保羅•克利（Paul Klee，瑞士裔德國籍畫家）繪畫特性之研究」，然而民主同門會和部分教授卻質疑金建希的碩士論文涉嫌抄襲，因此校方決定於2022年2月起召集委員會檢討其學術倫理，並於該年12月針對論文正式展開調查。

然而在過程中，校方所召集的委員會卻數度延長調查時間、且不對外通知調查結果，引來民主同盟會批評其調查「慢半拍」。不過，一切的真相在經過調查後水落石出，針對調查結果，金建希並未向淑明女子大學表達異議。

隨著金建希被確認以不當手法獲得碩士學位，其博士學位也面臨考驗。國民大學24日也發表聲明，表示已啟動相關行政程序，檢討是否該撤銷金建希的博士學位。

國民大學表示，「依照《高等教育法》規定，博士學位課程的入學資格，必須是擁有碩士學位者。因此，一旦其碩士學位遭到撤銷，則該生的博士學位入學資格也跟著喪失資格與條件。」

據悉，金建希自從喪失南韓第一夫人身分後，最近憂鬱症復發，一度出現呼吸困難等症狀，緊急送往首爾峨山醫院住院治療，其丈夫尹錫悅因涉內亂罪出庭接受審判結束後，立刻趕抵醫院探視。

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