延長國家緊急狀態令！川普「劍指北韓」怒控：對美國生存構成威脅

▲針對金正恩持續發展核武，川普繼續延長對於北韓的國家緊急狀態行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普今年1月重返白宮後，決定將針對北韓（朝鮮）所祭出的「國家緊急狀態」行政命令繼續往後延長1年，指控北韓政權持續發展核武與導彈，核分裂物質的存在與擴散風險持續對美國的國家安全、外交政策、經濟發展構成嚴重威脅。

根據《韓聯社》，美國聯邦政府《聯邦公報》（Federal Register）於當地時間23日指出，美國白宮已於20日所撰寫的「聯邦公報通知」（Notice）中指出，川普決定繼續延長2008年6月所頒布的「13466號行政命令」（6月26日到期），將該命令之期限繼續往後延長1年。

美國白宮指出，「這些在韓半島（朝鮮半島）被用於製造核武的核分裂物質，其存在著擴散風險。北韓政府的行動與政策，對於美國的國家安全、外交政策、經濟等方面持續構成特別且嚴重的威脅。」

據悉，美國從2008年起便透過行政命令持續將北韓指定為「國家緊急狀態」，而此次宣布繼續延長該行政命令之效期，更是川普政府第2任期的首次行動。美國國會於1976年通過《國家緊急法》（National Emergencies Act），允許總統在提出具體理由下宣布國家進入緊急狀態，每一年決定是否延長效期。

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