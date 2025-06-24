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日本「台灣有事」撤離計畫在沖繩設避難所　2027年啟用

▲▼ 日本沖繩縣那霸港。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本從沖繩開啟避難所工程。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本考量「台灣有事」，開始建設因應武力攻擊等緊急情況的滯留型避難所，從沖繩縣的先島諸島開啟工程，預計2027年底在與那國町率先啟用，陸續興建的包括石垣市、宮古島市、竹富町及多良間村。

日本政府考量先島諸島周邊因應「台灣有事」（台灣發生緊急事態，例如台海戰爭）的可能性，先前已經制定一系列撤離計畫，包括若緊急事態發生，將把先島諸島約12萬居民分別撤離至九州山口地方的8個縣避難，現在決定進一步保護居民安全。

日本經濟新聞報導，與那國町在3月擬定基本方針，決定在新建的町政府綜合廳舍內設置地下避難所，平時作為停車場或會議室使用，設有廁所、淋浴間、廚房和洗衣房等設施。

▲國際通,沖繩國際通,那霸市中心,日本旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲日本考量「台灣有事」制定了一系列撤離計畫。（資料照／記者彭懷玉攝）

日本政府的目標是在發生武力攻擊之前，完成大規模的居民撤離，但為了收容延遲撤離的居民，這個避難設施預料可以容納200人生活約2週，每人所需的避難空間大約是4.8平方公尺。

石垣市的避難所可容納500人，預計2026年動工。宮古島市的避難所同樣可容納500人，平時作為體育館使用，預計今年冬天動工。竹富町、多良間村的避難所計畫仍在檢討中，預計明年動工。

日本基於周遭嚴峻的安保情勢，加快避難所整備工作。威脅包括中國、俄羅斯和北韓都在提升技術並部署飛彈，其中中國快速增加可搭載在飛彈的核彈頭數量，極音速飛彈等技術也持續有進展。

「台灣有事」的可能性越來越受到關注。美國分析認為，中國可能在2027年做好攻台準備。與那國島距離台灣宜蘭僅約110公里。

日本政府計劃設置的避難所分成「特定臨時避難設施」及「緊急臨時避難設施」兩種。特定避難設施主要設置在移動手段有限的離島，可供生活2週左右；緊急避難設施則是短時間（約1、2個小時）避難用，日本全國各地均有設置。

自民黨在7月參議院選舉的政見中明確指出，「將整備可以保護國民的避難設施，例如避難所，並與相關地方政府合作，推動制定緊急事態發生時的避難計畫」。

除了推動建設避難所之外，日本也在推動自衛隊的「南西轉移」。自2016年起，在沖繩的與那國島、宮古島、石垣島，以及2019年在鹿兒島縣奄美大島，陸續新設陸上自衛隊駐屯地。

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