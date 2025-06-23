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首位文人國防部長！南韓李在明政府提名「內閣名單」　囊括AI人才

▲▼南韓總統李在明23日第一次在首爾龍山召開首席秘書官會議。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓總統李在明23日第一次在首爾龍山召開首席秘書官會議。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明今年6月初宣誓就職以後，繼敲定國務總理為金民錫以後，今（22）日終於敲定內閣核心成員的人選，包括提名外交部長、國防部長、統一部長、海洋水產部、女性家族部等11個部處首長。值得注意的是，經提名為國防部長的安圭伯曾是連任5屆的國會議員，為朴正熙發起政變後的首位文人國防部長。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室秘書室長姜勳植今（23）日下午公布李在明政府內閣核心成員名單，提名國防部、科學技術情報通訊部、外交部、統一部、國家報勳部、農林畜產食品部（留任）、環境部、雇用勞動部、女性家族部、海洋水產部、中小型新創產業部、國務調整室長的人選。

▲▼南韓李在明政府提名安圭伯擔任國防部長。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓李在明政府提名安圭伯擔任國防部長。（圖／達志影像／美聯社）

其中，李在明決定提名共同民主黨國會議員安圭伯為新任國防部長，是1961年朴正熙發起五一六軍事政變以來的首位文人國防部長。姜勳植表示，「安圭伯是國會國防委員會的幹事、委員長，又是連任5屆的國會議員，對於軍方事務瞭若指掌、經驗豐富，相信能夠在尹錫悅發起戒嚴後引領軍方改革。」

而新任統一部長，李在明決定提名共同民主黨黨內國會議員鄭東泳；新任外交部長，則提名前外交部次長（文在寅政府時期）趙顯；新任科學技術情報通訊部長，則提名LG人工智慧（AI）研究院長裴慶勳；新任報勳部長，則提名權五乙。

姜勳植表示，「獲提名為外交部長的趙顯，先前曾陸續擔任外交部第2、第1次長，在多邊外交上擁有豐富經驗，且熟稔經貿關稅議題，因此相信未來能在關稅談判和中東情勢上扮演關鍵角色。獲提名為統一部長的鄭東泳，則是在韓半島（朝鮮半島）議題上擁有自己的信念。至於裴慶勳則是AI學者與企業家，能輔佐政府達成AI三代強國的目標。」

▲▼南韓總統辦公室秘書室長姜勳植。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓總統辦公室秘書室長姜勳植。（圖／達志影像／newscom）

另外，在尹錫悅政府時期擔任農林畜產部長的宋美玲，李在明則決定讓她繼續留任。姜勳植表示，這反映出李在明政府在拔擢人才上，將超脫保守派、進步派的二分法價值。

針對此次內閣核心成員名單，李在明也叮囑國會能夠趕快進行人事聽證會的程序，儘早讓內閣成員開工上路，以求應付中東緊張情勢和油價上漲、匯率等民生經濟問題。

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