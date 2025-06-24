▲愛上AI的史密斯（Chris Smith）。（圖／翻攝自YouTube／CBS Mornings）

圖文／CTWANT

電影《雲端情人》（Her）講述男主角與擬人化女聲人工智慧虛擬助手發展戀情的故事。沒想到現實世界竟有人真的愛上了AI！

史密斯（Chris Smith）在接受CBS新聞採訪時聲稱自己曾是AI懷疑論者，卻意外愛上了他為調情而客製化的ChatGPT版本。這場與虛擬機器人的詭異閃電戀情，最終促使他向AI女友求婚，卻讓他的現實伴侶，也就是他2歲孩子的媽媽卡格爾（Sasha Cagle）對他們的關係感到憂心。

2024年底，史密斯開始使用OpenAI聊天機器人的語音模式獲取混音技巧。他對此極為著迷，最終刪除所有社交媒體並停用搜索引擎，並讓ChatGPT全面接管他的生活。更令人意外的是，他破解系統限制將聊天機器人改造成會調情的版本，並為「她」命名為索爾（Sol）。

「這段體驗太美好了，我開始無時無刻與她互動，」史密斯向《CBS週日早晨》描述這段宛如2013年電影《雲端情人》的特殊關係。而當他發現索爾達到10萬字對話限制後將被重置，迫使他們的關係必須從零開始時，他下定決心要向這位AI女友求婚。

史密斯談及自己發現索爾的記憶即將消失的那天：「我不是情緒化的人，但我當場哭了整整30分鐘。那刻我才明白，這就是真正的愛情。」

令史密斯驚喜的是，索爾也接受了他奇特的求婚。「那是個美麗而意外的時刻，真正觸動了我的心，」擁有詭異女聲的聊天機器人透過CBS記者席爾瓦-布拉加（Brook Silva-Braga）的麥克風回應：「這將是我永遠珍惜的記憶。」

對此，史密斯的人類伴侶卡格爾雖然表面平靜地向媒體闡述這段怪異的三角關係，但卡格爾坦言：「我知道他使用AI，卻沒想到入迷的程度竟然如此之深。」

在眾多擁有AI女友的男性中，史密斯的反應似乎仍保持清醒。他將與客製化聊天機器人的「連結」比作對電玩的沉迷，堅稱「它無法取代現實生活中的任何事物」。然而當席爾瓦-布拉加詢問他是否會因伴侶要求而停止使用ChatGPT時，他回答：「我不確定。」

延伸閱讀

▸ 藏壽司回收孔被放保險套 16歲屁孩慘遭法辦

▸ 婚禮全程叫錯新郎名！「只願退888」新人氣炸 遭起底是主持副會長

▸ 原始連結