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咳得晚上像鬧鬼！30歲男狂咳30天「堅稱感冒」　醫檢查竟是它作祟

（示意圖／pixabay）

▲男子咳到喉嚨乾裂、聲音沙啞。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

耳鼻喉科醫師蔡明劭近期分享一起個案，台北市一名30多歲男子，近日面色憔悴、聲音沙啞的前來門診，一開口就說自己「感冒了一個月都還沒好」。男子自述藥吃了數十包、醫師看過不只一位，但整體病情卻毫無起色。目前症狀已嚴重到每天晚上咳得像鬧鬼一樣，不但咳到喉嚨乾裂、聲音沙啞，連痰都像滔滔江水，一波未平一波又起。

耳鼻喉科醫師蔡明劭在FB發文表示，自己乍聽描述時，便警覺這可能不是單純的感冒，於是安排鼻竇內視鏡檢查，結果發現男子鼻竇開口處正持續流出黃綠色濃稠鼻涕，量多得彷彿水庫洩洪，確診為急性鼻竇炎

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在確認病因後，蔡明劭醫師才理解到，男子症狀的根本原因，其實是膿鼻涕倒流，長期刺激喉嚨與氣管，引發頑強咳嗽。

蔡明劭醫師解釋，許多人久咳時，會直覺聯想到感冒或喉嚨發炎，但事實上，若症狀持續超過兩週、伴隨黃鼻涕難以擤出，或是晚上咳得更厲害、睡覺時鼻塞口乾，就可能與鼻涕倒流有關，進一步追查往往就是鼻竇炎作祟。

該名男子在接受對症治療後，包含開立抗生素與抗發炎藥物並每日洗鼻，僅僅過了兩三天，症狀便大幅改善九成以上，五天內完全康復。這段過程讓男子頓悟「原來不是感冒，是鼻竇炎啊！」

蔡明劭醫師提醒，鼻竇炎若長期未被診斷與妥善治療，不僅導致慢性咳嗽、聲音沙啞，還可能演變成慢性發炎，拖延病情。特別是那些一再咳嗽難癒的個案，若未做過內視鏡檢查，就很可能忽略真正的病灶。只要確實找到問題來源並進行針對性治療，多數症狀其實在短時間內就能獲得明顯改善。

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