這款「保健品」比牛奶針更催眠！醫證實：「看」完成分表後秒睡

▲腎臟科醫師分享一款用看的或用唸的，就有7成機率可以入眠的「保健品」。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

有「車模界林志玲」封號的蔡語芯，因嚴重失眠上個月到一美診所施打俗稱「牛奶針」（丙泊酚）的舒眠針後，當場陷入昏迷，歷經19天搶救後，在本月12日拔管宣告死亡。對此，腎臟科醫師分享更厲害的「保健品」，他看了成分表後大吃驚，「7成機率可立刻入眠」。

陳俊吉在臉書提到，門診常遇到病友或家屬拿「保健品」來諮詢，形形色色、各式各樣，進口或國產的，千奇百怪都有，他幾乎都沒看過。某天下午一名中年女病患拿了一盒深藍色高雅包裝的「保健品」，表明有睡眠障礙，朋友推薦她吃，但想知道能不能服用。

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陳俊吉坦言，能不能吃他也不知道，因此要病患自己判斷，「我有親身體驗過，效果奇佳，不過不是『吃』的，而是用『看』的或『唸』的」，建議對方可以找背面的成分表，晚上睡前從頭唸到尾，大概有7成機會可以立刻入眠；如果還不能睡著，可以玩一下「大家來找碴」，試著找看看「鳳梨」一共出現幾次？

▲成分多到數不清。（圖／翻攝自陳俊吉臉書）

畫面中可見，該款「保健品」的成分多到數不清，寫得密密麻麻，讓人看了頭昏眼花。陳俊吉表示，他平常下班比較晚，如果偷懶沒跑步，就癱在沙發上耍廢，讓電視的YouTube盯著我看，深夜時最有印象的就是木村拓哉的廣告，有次閒著無聊就Google一下，赫然發現根本不是日本貨，道道地地就是本土商品，隨後他看了一下成分表，不到3分鐘就一覺到天亮了。

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