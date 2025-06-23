腸病毒已4死！醫示警「重症4前兆」死亡率20%：要小心

▲目前國內腸病毒已累計4例死亡。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

隨著腸病毒進入流行高峰，小兒心臟科醫師黃斯煒近日於臉書分享一段門診經歷，提醒家長「腸病毒非同小可」，並指出部分家長對於腸病毒的嚴重性認知不足，可能因此錯過防治與就醫時機。

黃斯煒在貼文中提到，一名家長因學校要求帶著2歲女童就診，雖無發燒或食慾不振等明顯症狀，但因班上已有腸病毒個案，學校依規定要求二度確認，以防疫情擴散。該名父親對此表達不滿，認為孩子「根本沒事」，黃醫師則耐心解釋腸病毒的傳染性與重症風險，並藉此呼籲家長提高警覺。

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黃斯煒指出，腸病毒是一群小RNA病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒及腸病毒71型等。其中以腸病毒71型最容易引發重症。病毒主要經由糞口途徑、飛沫或接觸水泡滲液傳染，特別在高溫時期（3月至6月）最具傳染力，9月開學後則因群聚風險可能出現第二波高峰。

黃斯煒提醒，腸病毒感染常見的症狀包括疱疹性咽峽炎，喉嚨出現水泡、潰瘍，造成吞嚥困難；手足口病，口腔、水泡外，伴隨手腳皮膚出疹；黃斯煒提醒，雖多數病童症狀輕微，但腸病毒71型可能引發腦膜炎、腦炎或心肌炎等重症，甚至導致心肺衰竭，死亡率高達3%-20%，「在1998年台灣腸病毒大流行時，死亡率將近20%。而近年由於對於腸病毒重症的了解更加透徹，近年重症死亡率已有明顯下降」。

黃斯煒特別強調「重症四大前兆」，一旦出現應立即送醫，包括退燒後持續嗜睡；肌躍型抽搐（類似嬰兒驚嚇反射）；持續嘔吐；呼吸急促、心跳過快等。此外，三歲以下幼童、體溫超過39度、發燒超過三天等，都是高風險群。

目前腸病毒尚無特效藥，治療以支持療法為主。由於口腔潰瘍會影響進食，黃醫師建議家長可提供果汁、牛奶等冷涼流質食物，並避免熱食以減少疼痛。如孩子無法進食、脫水情況嚴重，則需考慮藉由止痛藥或點滴治療。

黃斯煒呼籲，腸病毒預防比治療更關鍵，建議家長帶小孩接種腸病毒71型疫苗；勤洗手、戴口罩；避免病童與其他孩子接觸；使用含氯漂白水進行正確消毒（500ppm一般環境、1000ppm針對排泄物處理）。他強調，酒精與一般清潔劑無法殺死腸病毒，正確濃度與對象消毒是防止病毒蔓延的關鍵，「不是腸病毒不可怕，是因為我們做得夠好。」

黃斯煒最後表示，社會大眾對腸病毒的輕忽，很可能是因為防疫得宜造成的錯覺。他呼籲家長，在腸病毒流行期間務必提高警覺，共同守護孩子健康。

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