張麗善變「張立山」　雲縣府官網AI翻譯11語系準確率待提升

▲雲林縣府官網AI翻譯系統部分內容有所謬誤，主要以地名、人名為最主要。經實測後，發現日文版本許多地名翻譯出現誤差。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府自6月起在官方網站導入人工智慧翻譯系統，提供11種語言版本，方便國際訪客與新住民查詢資訊。然而有民眾發現部分地名、人名出現翻譯錯誤，縣長張麗善的姓名甚至被誤譯為「張立山」。對此，縣府表示AI翻譯準確率約六成，未來將持續優化。

雲林縣計畫處長李明岳受訪表示，雲林縣去年獲選為全球智慧城市論壇（ICF）年度7大智慧城市之一，國際曝光度提升，也吸引許多國際組織透過縣府官網查閱政策資訊。不過，過去官網僅提供中、英文版，且英文版更新頻率低，每月僅能翻譯1至2篇重要資訊，且每篇翻譯費用高達新台幣3000元，難以全面因應國際化需求。

為改善此一情況，縣府與網站維運廠商合作，導入AI機器翻譯功能，目前已支援包括英文、日文、韓文、印尼語、越南語、泰語、馬來語、西班牙語、德語、荷蘭語及印度語共11種語言。使用者可從網頁左下方選擇語言，進一步提升資訊無障礙程度。

不過，有網友在使用過程中發現，部分翻譯內容出現誤差，尤以地名、人名較為明顯。例如日文版將「土庫」誤譯為「都庫」，縣長張麗善則被翻譯為「張立山」。

對此，李明岳表示，現階段AI翻譯系統整體準確率約為60%，人名與地名屬於機器學習中較難處理的項目，難免出現誤譯。他強調，官網系統在使用前已有顯示警語，提醒使用者「此為機器自動翻譯，內容可能不準，敬請見諒」，目前亦已透過多方回饋，持續進行優化。

李明岳指出，導入AI翻譯不僅是為了因應觀光與國際接軌需求，也考量雲林縣近年新住民人口已突破2萬人，占總人口約2.6%。他說，雖然AI仍無法取代專業翻譯，但已足以協助外籍人士掌握基本訊息，未來縣府也將滾動修正系統設定，以提升翻譯正確性與實用性。