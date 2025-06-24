川普發文自誇「促成和平」！　空襲警報同時響遍以色列

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中東局勢緊張之際，美國總統川普（Donald Trump）宣稱自己成功撮合伊朗與以色列達成停火協議，並強調「世界與中東才是真正贏家」。不過就在他發文的同時，伊朗飛彈卻已引爆以色列多地防空警報，讓外界對停火協議是否有效充滿疑問。

川普23日晚間在自家平台Truth Social上發文表示，「以色列與伊朗幾乎同時找上我說『和平！』我知道，時機就是現在，世界與中東是最大的贏家。兩國將迎來愛、和平與繁榮。」

川普強調，「他們（以伊）能得到的實在太多，但如果偏離正義與真理的道路，也將失去非常多。以色列與伊朗的未來是無限光明、充滿希望與承諾的。願上帝保佑你們兩國！」

不過，《以色列時報》指出，川普的「和平宣言」發出之際，伊朗飛彈襲擊仍在持續，以色列北部及部分南部城市隨即響起防空警報，民眾被迫躲進避難設施。

雖然川普聲稱停火即將生效，雙方將在數小時內停止攻擊，但目前以色列與伊朗官方均未證實川普所稱的協議內容或時間表。

伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）稍早表示，若以色列在伊朗時間凌晨4點前停止空襲，伊朗也將停止攻擊。不過這項時限已過，且飛彈攻擊並未停歇，讓外界對川普所謂的「和平達成」更加存疑。