　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普發文自誇「促成和平」！　空襲警報同時響遍以色列

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

中東局勢緊張之際，美國總統川普（Donald Trump）宣稱自己成功撮合伊朗與以色列達成停火協議，並強調「世界與中東才是真正贏家」。不過就在他發文的同時，伊朗飛彈卻已引爆以色列多地防空警報，讓外界對停火協議是否有效充滿疑問。

川普23日晚間在自家平台Truth Social上發文表示，「以色列與伊朗幾乎同時找上我說『和平！』我知道，時機就是現在，世界與中東是最大的贏家。兩國將迎來愛、和平與繁榮。」

川普強調，「他們（以伊）能得到的實在太多，但如果偏離正義與真理的道路，也將失去非常多。以色列與伊朗的未來是無限光明、充滿希望與承諾的。願上帝保佑你們兩國！」

不過，《以色列時報》指出，川普的「和平宣言」發出之際，伊朗飛彈襲擊仍在持續，以色列北部及部分南部城市隨即響起防空警報，民眾被迫躲進避難設施。

雖然川普聲稱停火即將生效，雙方將在數小時內停止攻擊，但目前以色列與伊朗官方均未證實川普所稱的協議內容或時間表。

伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）稍早表示，若以色列在伊朗時間凌晨4點前停止空襲，伊朗也將停止攻擊。不過這項時限已過，且飛彈攻擊並未停歇，讓外界對川普所謂的「和平達成」更加存疑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 9809 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
天殘未公開遺書提到「賀瓏Albee的事」！　她爆喜劇圈看不下
鄭文燦案被爆「證據造假」　桃檢駁斥：勘驗均符合程序
天殘死後「賀瓏帶新歡現身」！分手原因曝：太胖了X不下去
快訊／賀瓏爆逼天殘墮胎「血流到尿布接不住」！閨蜜怒開轟
快訊／伊朗官媒證實：對以色列實施停火！
差6歲姊弟戀早有跡象？Albee理想「3條件」賀瓏全命中
伊朗空襲美軍基地「事前有通知」　專家點出2目的
具俊曄珍藏20年黑梳子「成大S遺物」　超過20年毛衣捨不得丟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

22歲男砸445萬在迪士尼辦豪華婚禮　百名賓客到場嚇：新娘才9歲

Agoda頻爆訂房糾紛！連鎖飯店揭5大亂象　日政府警告祭處分

解密B-2轟炸機！飛官猛挺48小時「超極限」耐力戰　任務菜色曝光

科學家發現新血型「Gwada 陰性」！全球「只有她」擁有

快訊／伊朗官媒證實：對以色列實施停火

廣島倖存者淚憶撿粉骨如櫻花　喊話「別讓核災重演」

男遊客看展自拍「撞破18世紀畫作」 美術館怒提告：毀壞文化財

美伊衝突「核協議沒得談」！　俄副外長直言：現在根本沒條件恢復

向ChatGPT求婚！　男子感動哭：這才是真正的愛情

川普發文自誇「促成和平」！　空襲警報同時響遍以色列

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

【泰格與雪兒】我的好室友

【空襲下的日常】以色列台人躲防空洞揭現況

GD越南開唱「遇粉絲暴衝上台」 他臨危不亂...暖安撫！

【最自律的Girl】孫女一本正經撒謊！阿嬤：我不敢聽

【以伊衝突】伊朗全境6機場遇襲！15戰機直升機被炸毀

22歲男砸445萬在迪士尼辦豪華婚禮　百名賓客到場嚇：新娘才9歲

Agoda頻爆訂房糾紛！連鎖飯店揭5大亂象　日政府警告祭處分

解密B-2轟炸機！飛官猛挺48小時「超極限」耐力戰　任務菜色曝光

科學家發現新血型「Gwada 陰性」！全球「只有她」擁有

快訊／伊朗官媒證實：對以色列實施停火

廣島倖存者淚憶撿粉骨如櫻花　喊話「別讓核災重演」

男遊客看展自拍「撞破18世紀畫作」 美術館怒提告：毀壞文化財

美伊衝突「核協議沒得談」！　俄副外長直言：現在根本沒條件恢復

向ChatGPT求婚！　男子感動哭：這才是真正的愛情

川普發文自誇「促成和平」！　空襲警報同時響遍以色列

說流行／Weekend Max Mara點心包西班牙之旅！珠扣與浮雕皮革華麗變身

22歲男砸445萬在迪士尼辦豪華婚禮　百名賓客到場嚇：新娘才9歲

天殘未公開遺書點名「賀瓏Albee的事」！　她爆喜劇圈看不下去：不能忍

「教師解聘+校事會議新制」辦學單位要辦案　民代教團籲改革

法國老闆「手工可麗露」出爐就秒殺！外酥內Q只要60元太超值

Agoda頻爆訂房糾紛！連鎖飯店揭5大亂象　日政府警告祭處分

中部海巡熱血挽袖捐血建檔　為生命點亮微光

墾丁凱撒飯店爆食物中毒！員旅7人全送醫　屏東衛生局出動查源頭

華航沖繩返台航班延誤7小時　旅客苦等供餐

VSCO將推出全新拍照App「Capture」　內建濾鏡拍攝更直覺

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

國際熱門新聞

即／伊朗導彈攻擊卡達美軍基地　杜哈上空傳多起爆炸聲

快訊／川普宣布：以色列與伊朗達成全面停火協議

快訊／伊朗「12枚飛彈」炸美軍卡達基地　現場畫面曝光

快訊／伊朗外交部長：沒達成任何停火協議

即／伊斯蘭革命衛隊：伊朗向美軍發射了「毀滅性飛彈」

NASA發現「殭屍星」直奔地球　磁場能撕裂人體

伊朗證實：已同意與以色列全面停火協議

美奇襲伊朗核設施　恐白忙一場

卡達居中斡旋　川普：停火將持續到永遠

即／以色列軍方：「伊朗射彈」響空襲警報

伊朗攻擊美軍基地　卡達外交部：強烈譴責

普丁接見伊朗外長　重砲轟美國

台灣有事撤離計畫　日本在沖繩設避難所

川普突襲伊朗！俄警告：潘朵拉盒子已打開

更多熱門

相關新聞

未能波及伊朗濃縮鈾？美軍疑刻意避開反應爐

未能波及伊朗濃縮鈾？美軍疑刻意避開反應爐

儘管美國國防部聲稱「伊朗核計畫已被徹底摧毀」，但專家卻在分析衛星影像並進行評估後，認為美軍行動雖重創部分設施，但卻刻意避開核反應爐，導致未能徹底摧毀庫存的濃縮鈾，使伊朗的核能力並未真正被消滅。

伊朗襲美軍基地「事前通知」2目的

伊朗襲美軍基地「事前通知」2目的

美B-2轟炸機行動畫面曝　全程30小時未落地

美B-2轟炸機行動畫面曝　全程30小時未落地

快訊／伊朗外交部長：沒達成任何停火協議

快訊／伊朗外交部長：沒達成任何停火協議

白宮：以色列同意1條件全面停火

白宮：以色列同意1條件全面停火

關鍵字：

以色列伊朗核武核設施軍武國際軍武川普北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

天殘遺書公開！交往賀瓏6年分手「他承認不再愛我」

車禍千萬別講3字　律師：肇責馬上拉高！

賀瓏爆熱戀Albee　節目「咬耳朵」：想要你X死我

即／威力彩34連槓　下期頭獎上看17.5億元

即／伊朗導彈攻擊卡達美軍基地　杜哈上空傳多起爆炸聲

鄭文燦案恐大逆轉！　爆惡檢證據造假

快訊／川普宣布：以色列與伊朗達成全面停火協議

快訊／伊朗「12枚飛彈」炸美軍卡達基地　現場畫面曝光

快訊／伊朗外交部長：沒達成任何停火協議

博恩「IG退追賀瓏」疑鬧翻

樂天已婚高層「愛泡林森北路酒店」

怕吵到孩子！她「1習慣」慘罹肺癌痛哭：想當好媽媽

快訊／賀瓏逼天殘墮胎「血流到尿布接不住」

即／02：00地牛翻身！台北左右搖晃

DIY「億元得主面相面具」買18張威力彩！老闆娘笑翻

更多

最夯影音

更多

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面