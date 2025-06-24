伊朗核設施打偏了？影像顯示美軍「刻意避開反應爐」　未波及濃縮鈾

▲伊朗福爾多核設施遭美軍B-2轟炸機投擲「鑽地巨彈」後，清晰可見遭重創所留下的凹洞。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

自從美國總統川普指示B-2轟炸機空襲伊朗境內3座核設施後，儘管美國國防部聲稱「伊朗核計畫已被徹底摧毀」，但專家卻在分析衛星影像並進行評估後，認為美軍行動雖重創部分設施，但卻刻意避開核反應爐，導致未能徹底摧毀庫存的濃縮鈾，使伊朗的核能力並未真正被消滅。

根據國際原子能總署（IAEA）報告，美軍7架從美國本土起飛的B-2匿蹤轟炸機，雖然向伊斯法罕（Isfahan）、納坦茲（Natanz）、福爾多（Fordo）等3座伊朗核設施投下14枚GBU-57「巨型鑽地彈」，造成不同程度的損害，但伊斯法罕的3座研究用反應爐依然完好無損。特別是一座由中國於1991年建造、使用武器級鈾的微型中子源反應爐，也未受波及。

根據《彭博社》，4名駐維也納的高級官員指出，這些敏感設施被「刻意保留」，可能是為避免觸發重大核災風險。IAEA理事會已於23日在奧地利首都維也納召開緊急會議，官員們認為攻擊一座正在運作的核反應爐，即便其功率不高，如伊斯法罕的幾座反應爐，也可能開創極其嚴重的先例。

▲衛星影像可以清楚比照美軍空襲轟炸伊朗福爾多核設施後的差異。左圖拍攝於6月20日、右圖拍攝於6月22日，（圖／路透）

美軍22日向伊朗境內發動代號「午夜重鎚行動」，出動7架B-2匿蹤轟炸機與潛艦發射戰斧巡弋飛彈，針對深埋地下的濃縮鈾設施投擲巨型鑽地炸彈。然而，多名獨立專家表示，伊朗核計畫仍未遭受致命打擊。美國加州明德大學蒙特雷國際研究學院教授劉易斯（Jeffrey Lewis）直言，「如果美軍的攻擊就這樣結束，那這場攻擊非常不完整。」

專家向美媒《NPR》、《ABC News》指出，美方使用的GBU-57鑽地炸彈最多只能穿透約20公尺的岩層，但福爾多的濃縮設施卻建於地底深達91公尺的堅固岩層中。且衛星影像顯示，早在攻擊前數日，伊朗便疑似已預先將濃縮鈾庫存轉移至其他地點。

IAEA評估，伊朗擁有超過400公斤的60%濃縮鈾-235，這足以製造約10枚核彈。

▲美軍B-2轟炸機（B-2 bomber）從美國密蘇里州懷特曼空軍基地出發。（圖／路透）

美國科學暨國際安全研究所（Institute for Science and International Security）主席艾爾布萊特（David Albright）認為，「從影像中可以看到，卡車似乎在運送東西。我們可以合理推測，任何高濃縮鈾存量已被轉移。60%的濃縮鈾裝載在相對小型的容器，可輕易裝進汽車運輸。儘管伊朗核計畫可能遭遇重創，但仍可重建。且伊朗可能還擁有數千台尚未安裝在納坦茲或福爾多的離心機。」

IAEA總幹事葛羅西（Rafael Grossi）呼籲，伊朗應開放核設施供國際查驗，而各方也應在目前的空檔中重啟外交對話，透過協議避免衝突升級。專家一致認為，唯有持續監督與外交合作，才能真正終結伊朗核武風險。