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伊朗空襲美軍基地「事前有通知」　專家點出背後2目的

▲▼伊朗對美軍中東最大基地烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）發射至少10枚飛彈。（圖／路透）

▲伊朗對烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）發射14枚飛彈。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

伊朗23日空襲位於卡達的美軍烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base），報復華府摧毀該國3座核設施。值得注意的是，德黑蘭在攻擊之前，就事先通知卡達與美國。地緣政治專家指出，這是因為伊朗希望緩解局勢，同時也試圖在國內保住顏面。

烏代德空軍基地位於卡達首都杜哈（Doha）附近，是中東最大美軍設施，也是美國中央司令部的前方總部，共有1萬名軍事與文職人員，以及高度戒備的防空系統。

五角大廈表示，烏代德空軍基地遭到短程與中程飛彈攻擊，目前沒有傷亡報告。美國總統川普也透露，伊朗發射了14枚飛彈，但沒有造成傷亡，其中13枚被攔截，1枚被允許落地，因為它飛往「無威脅方向」。

▲▼伊朗對美軍中東最大基地烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）發射至少10枚飛彈。（圖／路透）

川普形容伊朗的攻擊是「非常微弱的回應」，他希望「他們已經把該發洩的都發洩完了」，「我想要感謝伊朗提前通知我們」，才能夠無人傷亡，「或許伊朗現在可以著手實現該地區的和平與和諧，而我將熱情鼓勵以色列也這麼做。」接著，川普以全部大寫字母寫道，「恭喜世界，該是時候和平了！」

3名伊朗官員向《紐約時報》證實，事前通知是希望盡量減少傷亡。德黑蘭必須反擊華府，但也希望給雙方一條可能的退路。他們形容，這與2020年的戰略相似，當時美國暗殺伊朗最高軍事指揮官蘇萊曼尼（Qassim Suleimani），該國也在發布通知之後，才對2座伊拉克美軍基地發射彈道飛彈。

▲▼ 川普5月出訪中東，在卡達烏代德空軍基地發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普感謝伊朗提前通知，並且敦促和平。圖為川普在烏代德空軍基地發表談話。（資料照／達志影像／美聯社）

《彭博社》引述多名地緣政治專家說法指出，卡達和美國都知道伊朗即將發射飛彈，因為伊朗早就告訴他們了，這顯示德黑蘭承認想要緩解局勢，同時又要展現武力，才能在國內保留一點顏面。

前近東國家情報副官員帕尼科夫（Jonathan Panikoff）說，這場攻擊似乎是「精心編排、刻意為之」。彭博經濟學家達烏德（Ziad Daoud）認為，伊朗的報復看起來「在很大程度上是象徵性的」，「（伊朗）給了很多警告，卡達關閉領空，美國也對公民發布警告。」

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