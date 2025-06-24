美伊衝突「核協議沒得談」！　俄副外長直言：現在根本沒條件恢復

▲俄羅斯外交部副部長雷雅布科夫（Sergei Ryabkov）。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

針對2015年簽署的《聯合全面行動計畫》（JCPOA，伊朗核協定），俄羅斯外交部副部長雷雅布科夫（Sergei Ryabkov）近日接受俄媒專訪時坦言，現階段幾乎無望恢復該協定。他指出，儘管外交努力不應放棄，但當前局勢緊張，特別是在美國空襲伊朗核設施、以伊雙方接連交火後，目前並不具備恢復協定的條件。

根據《路透社》，雷雅布科夫是在接受俄媒《消息報》（Izvestia）訪問時表示以上見解。此番發言發表於美國總統川普宣布伊朗與以色列達成停火協議之前。過去一週以來，以伊雙方持續以空襲方式互相攻擊，加劇區域緊張情勢。

報導指出，美國近期對伊朗核設施發動空襲，聲稱已「徹底摧毀」伊朗的主要核濃縮設施。雷雅布科夫對此回應，稱他目前看不到重啟《伊朗核協定》（JCPOA）的條件，但強調這並不意味著放棄外交，「正好相反，現在應該加倍努力，設法作出有助穩定局勢的決定。」

他進一步表示，俄方理解德黑蘭當局的立場與思考邏輯，而要讓伊朗重新考慮政治與外交選項，前提是對方（指美國及以色列等盟友）必須先停止空襲、停止升高衝突的動作。

俄羅斯近來多次公開批評以色列針對伊朗所發起的軍事行動。俄羅斯總統普丁日前痛批美國總統川普，稱美國對伊朗核設施的攻擊「毫無正當性」，只會把世界推向更大的危險。俄羅斯駐聯合國大使批評，美方聲稱伊朗正接近製造核武的說法，是「重拾美國關於中東的童話故事」。

JCPOA於2015年簽署，目的是限制伊朗核發展計畫，以換取對其制裁的解除。然而，美國前總統川普於2018年宣布退出該協議，此後美伊雙方雖數度重啟談判，但在以色列近日對伊朗展開首次空襲後，伊朗方面已取消最新一輪會談。