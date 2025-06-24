騎士轉彎沒打方向燈辯：剛好壞掉　找車行老闆作證卻成打臉鐵證

記者黃翊婷／綜合報導

機車騎士阿哲（化名）2020年1月間騎乘機車行經台南市中西區西門圓環，因右轉沒有打方向燈遭檢舉，挨罰1200元罰鍰，他決定提出行政訴訟並找來機車行老闆作證，強調當時方向燈剛好壞掉。然而，高雄高等行政法院法官審理之後，發現關於維修價格的說明前後不一，加上證據影片中阿哲行進的角度與其他直行車輛差異很大，最終不採信他的說詞，裁定駁回，全案確定。

▲阿哲被檢舉轉彎沒打方向燈，他聲稱當時方向燈剛好壞掉，但並未獲得法官採信。（示意圖／記者黃翊婷攝，與本案無關。）

判決書中記載，阿哲2020年1月28日騎車沿著台南市中西區西門圓環行駛，他右轉騎入西門路車道時，因未打方向燈遭檢舉，挨罰1200元罰鍰。阿哲不服受罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時自己是直行通過圓環，檢舉人剛好從前方經過，他沒有轉彎，自然不用使用方向燈，檢舉人從側面拍攝，車牌模糊不清，加上影片經過剪輯秒數太短，根本無從辨識他是否有違規行為。

然而，高雄高等行政法院法官檢視證據影像，發現影片長度為13秒，沒有剪輯或漏秒等情形，應無變造的可能，影片中，阿哲與另一輛直行的小客車相比，兩車車身存在45度以上的角度差異，如果他真的是直行騎乘，應當不會出現這樣的狀況。

再者，法官指出，在2024年1月10日以前，該圓環的內環車道是汽車停車格位，外環車道為機慢車優先道，騎士是不能直行穿越圓環的，若阿哲真的沒有右轉而是直行，那就是違規穿越圓環，因此，這部分沒有採信阿哲的說詞。

此外，阿哲聲稱當時方向燈恰好壞掉，不僅出示機車行的估價單，還找來老闆作證。老闆證稱，阿哲2020年1月28日有來維修方向燈泡，除了燈泡本身的費用之外，還要加上工錢，總計300元。

但2021年1月5日阿哲再度前往同一間機車行更換方向燈泡，並同時更換機油、齒輪油，收費卻只有320元。法官認為，這顯然與老闆先前說明的收費標準不同，因而沒有採信老闆的證詞。

法官表示，阿哲自己也提到，2020年1月28日那次除了維修方向燈，還有更換機油，但維修估價單上根本沒有記載更換機油，他的說詞顯然也與事實不符，最終認定原處分認事用法均無違誤，裁定駁回，全案確定。