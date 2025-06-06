騎士「順著路轉彎」遭檢舉沒打方向燈　喊冤失敗原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

騎士小清（化名）去年6月間騎車行經桃園市龜山區一處路口，卻被檢舉沒有使用方向燈，因而收到一張1200元的罰單；她辯稱，該路口長期封閉，只能順著路前行，應當不需要打方向燈。不過，高雄高等行政法院法官檢視檢舉影像後，沒有採信小清的說詞，最終裁定駁回。

▲小清自認是「順著路騎」，卻遭檢舉沒打方向燈。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小清去年6月間騎車行經桃園市龜山區A7站重劃區一處路口，因未依規定使用方向燈，被民眾檢舉，事後收到一張1200元罰鍰的罰單。

小清不滿挨罰，決定提出行政訴訟，他強調，該路口長期封閉，無法向其他方向通行，經查看Google地圖的街景圖，至今也還是無法通行；此外，從檢舉照片中也可以清楚看見，路口前方整排都是車輛，該路口也不是T字型或Y字型，只能順著左邊的路前行，他是依照道路線型轉彎行駛，應當不需要使用方向燈。

高雄市政府交通局則認為，縱使該路口前方有其他因素被堵住，但路口設有號誌燈、停止線標示、行人穿越道，小清並非順著同一車道線行駛，所以轉彎還是需要使用方向燈，小清違規事實明確，依法開罰並無不妥。

高雄高等行政法院法官經檢視檢舉影像，發現該路口確實設有閃黃燈號誌、行人穿越道及停止線，以小清的行進方向來說，他必須通過路口才有銜接路段，雖然銜接路段的橫向停有數輛汽機車，影響直線通行，但在該路口左轉顯然也不算是順著同一車道線行駛，自然應該依照規定使用方向燈，最終沒有採信小清的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。