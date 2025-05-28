騎士未禮讓挨罰1200元　辯「難道有人站路邊就要停」被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

騎士阿豪（化名）去年3月間因未禮讓行人，挨罰1200元罰鍰，他不服決定提出行政訴訟，並反問「該名行人站在路邊，難道只要有人站在路邊，我就要停嗎？」不過，高雄高等行政法院法官審理之後，認定阿豪違規事實明確，裁定駁回。

▲阿豪被檢舉未禮讓行人，但他認為當時就算他停車，行人也無法過馬路。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪去年3月間騎車行經高雄市某路口，因有未暫停禮讓行人的違規行為，被民眾檢舉，事後收到一張1200元罰鍰的罰單，還要參加道路交通安全講習。

阿豪不滿挨罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時該名路人站在路邊，「難道只要有人站在路邊，我就要停嗎？」檢舉照片明顯拍到他旁邊還有2台車，就算他停下，行人也過不去，「如果行人根本沒有要過馬路，那為何要停車？」況且如果距離行人很遠，對向車根本就不用停，因此希望法官裁定撤銷原處分。

高雄市政府交通局表示，經檢視採證影片，事發當時已有行人站在行人穿越道上準備過馬路，停止線前也有其他駕駛正在停等，阿豪卻直接穿越路口，沒有暫停禮讓行人，而且他與行人相距不足3公尺，確實違規，依法開罰並無不妥。

高雄高等行政法院法官表示，經本院當庭勘驗採證光碟，發現阿豪的機車靠近行人穿越道時，明顯可見前方已有其他駕駛停等於停止線前，而且右側有行人站立於行人穿越道上，阿豪與行人之間沒有任何遮蔽物，他卻沒有暫停禮讓，逕自超越停止線從行人面前穿越路口，雙方相距未達1個車道寬（大約僅1個間隔），嚇得該名行人立刻後退至第1根白色枕木紋後方。

法官認為，阿豪在行人正要過馬路的情況下，未暫停禮讓並快速通過路口，縱使不是故意的，也難認沒有過失，他的行為違規事實明確，原處分核無違誤，最終裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。