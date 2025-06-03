行人突衝出「反應時間僅1秒」　騎士挨罰未禮讓！結局逆轉

記者黃翊婷／綜合報導

騎士阿輝（化名）去年5月間騎車行經台南市南區一處路口，因未禮讓行人發生事故，導致行人受傷，挨罰7200元。不過，高雄高等行政法院法官檢視相關採證影片之後，確認是行人突然衝出，阿輝只有1秒時間反應，根本來不及，最終裁定撤銷原處分。

▲行人突然衝出，阿輝反應不及，因而發生事故。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝去年5月間騎車行經台南市南區西門路與永華路口，因未禮讓行人發生事故，導致行人受傷，被警方開罰7200元罰鍰，還要吊扣駕駛執照12個月、參加道路交通安全講習。

阿輝提出行政訴訟並表示，當時他要右轉，轉彎前有稍作等待，確認斑馬線上沒有行人才行駛，沒想到視線死角突然有行人衝出，他來不及反應才會發生事故。

台南市政府交通局則認為，阿輝行經行人穿越道時沒有減速觀察是否有行人，因而發生事故，他的行為欠缺駕駛人維護道路交通安全的義務認知，具有可非難性及可歸責性，無從排除過失責任，依法開法並無不妥。

不過，高雄高等行政法院法官勘驗行車記錄器所拍攝的驗採證影片，發現阿輝的機車正要右轉時，行人穿越道上確實沒有看到任何行人，等到機車進入轉角處，行人才突然衝出來，當時行人號誌燈為紅燈，阿輝的反應時間也只有短短1秒鐘，根本來不及停下。

法官表示，這起事件中雖然有行人因事故受傷，但阿輝也確實來不及注意到「瞬間貿然出現的行人」，並在1秒鐘內做出反應暫停禮讓，因此難以認定阿輝有違規的故意或過失，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。