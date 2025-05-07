　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女駕駛變換車道「沒打方向燈改比手勢」　挨罰喊冤被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

女駕駛小芸（化名）去年1月間開車行經台南市南區永華路一段，因變換車道時未依規定使用方向燈，被檢舉之後挨罰1200元；她提出行政訴訟並強調，當時有開窗打手勢示意。不過，高雄高等行政法院法官檢視採證影片之後，發現駕駛座的車窗根本沒有打開，最終沒有採信小芸的說詞，裁定駁回。

▲▼汽車,後照鏡,後視鏡,開車。（示意圖／VCG）

▲小芸被檢舉變換車道時沒有使用方向燈。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸去年1月間開車行經台南市南區永華路一段，因有「汽車駕駛人未依規定使用方向燈」的違規行為，被民眾錄影檢舉，警方查證屬實，於是依法舉發，小芸因而收到一張1200元罰鍰的罰單。

小芸不滿挨罰，決定提出行政訴訟，她強調，當時買了味道比較重的鹽酥雞，所以有將車窗全部打開，而且她原本是停在機車停車格的後方，臨時提早一個路口要左轉，那時候車窗沒有關，她有用手在窗戶那邊比一下，示意自己要左轉，應當沒有違規。

台南市政府交通局則表示，從檢舉證據看來，小芸的車輛轉彎時，確實沒有顯示方向燈，她也沒有將手伸出車窗比手勢；況且，小芸的車子是白色的，如果她有伸手比手勢，車身上應當可以清楚看見陰影，但採證影片中卻無法看到。

高雄高等行政法院法官當庭勘驗採證光碟內容，確認小芸的車輛是突然向左跨越雙白實線，且沒有開啟左側方向燈，也沒有看見她打開駕駛座車窗伸手示意後方來車，可見她確實有未依規定使用方向燈的違規事實。

法官表示，小芸既然要變換車道，就應該遵守全程使用方向燈的規定，事發當時交通流暢，沒有不能注意的情事，她卻疏於注意沒有在變換車道時全程顯示方向燈，縱使不是故意的，也有過失，主觀上有可非難性及可歸責性，應予處罰，最終裁定駁回她的告訴，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
傻愛宥勝10年慘當「白富美」備胎！　慈惠離婚止血
傳慈惠斷10年婚！　宥勝經紀人：有收到回覆
快訊／不可思議逆轉！　頭號種子季後賽吞2連敗
韓央行大實話「美施壓升值」？中經院院長看原文：非如此
55名「豬仔」返台畫面曝　脫困者：被虐待毆打
快訊／台南死亡車禍　男騎士遭輾頭慘死
印度開轟！巴基斯坦宣布「關閉領空48小時」　要求旅客立即回家
文湖線異常！　上班族擠滿月台

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中婦市場突癱軟！擔心沒人回家做晚餐　警當外送員才願送醫

康橋車隊遭逆向衝撞　惡駕駛狂吸毒上路釀7傷...藥頭也被押了

國1新營段大貨車違規變換車道　害聯結車側翻！桶裝齒輪油噴落

中年男變換多張卡片領錢　民眾報警逮煙彈車手！爽領5萬獎金

被拐去泰緬詐騙園區！55名「豬仔」返台畫面曝　脫困者憶：被虐待

快訊／台南永康聯結車與3機車擦撞　男騎士遭輾爆頭慘死！

小三放閃人夫「IG秀裸露擁吻照」　正宮怒討百萬！結局曝光

女駕駛變換車道「沒打方向燈改比手勢」　挨罰喊冤被打臉

快訊／緬甸打詐！　55位台灣被害人今晨返台

快訊／台南深夜「宿舍火警」！火舌向上延燒　520人驚恐逃生

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

台中婦市場突癱軟！擔心沒人回家做晚餐　警當外送員才願送醫

康橋車隊遭逆向衝撞　惡駕駛狂吸毒上路釀7傷...藥頭也被押了

國1新營段大貨車違規變換車道　害聯結車側翻！桶裝齒輪油噴落

中年男變換多張卡片領錢　民眾報警逮煙彈車手！爽領5萬獎金

被拐去泰緬詐騙園區！55名「豬仔」返台畫面曝　脫困者憶：被虐待

快訊／台南永康聯結車與3機車擦撞　男騎士遭輾爆頭慘死！

小三放閃人夫「IG秀裸露擁吻照」　正宮怒討百萬！結局曝光

女駕駛變換車道「沒打方向燈改比手勢」　挨罰喊冤被打臉

快訊／緬甸打詐！　55位台灣被害人今晨返台

快訊／台南深夜「宿舍火警」！火舌向上延燒　520人驚恐逃生

渣打銀行：利用美股反彈　部份資金轉往歐洲、亞洲資產

學生專屬福利！Cursor Pro限時一年免費用

美方正與17國進行談判！　美財長證實：沒有中國

印巴衝突升溫！印度空襲喀什米爾「8人死亡」　巴基斯坦擊落5戰機

罷免李彥秀連署送件142%　吳欣岱千字文先表態：不會參加補選

李孝亮若遭押二階連署送件可委託？　李進勇：送件一定要領銜人

台中婦市場突癱軟！擔心沒人回家做晚餐　警當外送員才願送醫

康橋車隊遭逆向衝撞　惡駕駛狂吸毒上路釀7傷...藥頭也被押了

外幣理財成新顯學　萬事達卡數據驅動高端族群資產新布局

報稅季「三大詐騙話術」曝光！內政部：不注意個資跟錢都飛了

神轎直奔砲測中心！　連兩年停駕官兵嗨喊：媽祖讚

社會熱門新聞

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

傅崐萁「御用律師夫」身分大有來頭！　竟是前民進黨立委

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

即／台南聯結車與3機車擦撞　男騎士爆頭慘死

快訊／甲山林董事長祝文宇　1200萬交保

台中重機追撞直播主超跑　藍寶堅尼屁股受傷了

爬大坑10號步道突倒地　男送醫不治

對岸收買黑幫當「侵台內應」　價碼曝光　

快訊／緬甸打詐！　55位台灣被害人今晨返台

甲山林遭23路搜索　涉操縱股價「獲利上億」

即／虐殺小女友棄保　陳修將逃亡339天落網

即／新北1女留粉色外套　墜河亡　

被拐去泰緬詐騙園區　55名「豬仔」返台畫面曝

更多熱門

相關新聞

聽到救護車聲　駕駛「跟著前車走」GG

聽到救護車聲　駕駛「跟著前車走」GG

駕駛阿榮（化名）前年11月間開車行經一處路口，因未禮讓救護車，挨罰3600元、吊銷駕駛執照（1年內不得考領），他提出行政訴訟並強調，當時他是跟著前車快速前進，不是故意不禮讓救護車，但日前仍被高雄高等行政法院法官裁定駁回，全案不得抗告。

行人中途才歪進斑馬線　駕駛逆轉免罰

行人中途才歪進斑馬線　駕駛逆轉免罰

駕駛「慢速禮讓」行人　1原因仍挨罰

駕駛「慢速禮讓」行人　1原因仍挨罰

未禮讓行人挨罰6千元　駕駛靠1物自救

未禮讓行人挨罰6千元　駕駛靠1物自救

騎士禮讓漏看1人仍挨罰　結局逆轉

騎士禮讓漏看1人仍挨罰　結局逆轉

關鍵字：

高雄高等行政法院

讀者迴響

熱門新聞

宥勝爆離婚！配偶欄空白

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

國二生發燒快篩出爐　「家長嚇一大跳」

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

女童弄濕特斯拉被索賠4.1萬！Cheap：啥破車

陳乃榮、賴琳恩遭傳婚變回應了　驚爆「有女兒」

李珠珢應援非C位不站　遭知情人士爆「無底線鬧事」　

台幣升值一堆嗨「出國變便宜」　Cheap嗆蠢蛋

美晶片關稅將拍板！　據傳25％至100％

受天宮周圍有龜蛇！廟方提醒香燈腳：別傷害

宥勝悄搬離200坪清水農宅！「住家圍帆布遮偷拍」

快訊／白沙屯媽祖進彰化　大迴轉告別南投

宥勝婚變導火線瘋傳2原因！　知情者爆：2人早就離婚

白沙屯媽帶香燈腳爬山！200年首度駐駕受天宮

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面