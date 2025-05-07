女駕駛變換車道「沒打方向燈改比手勢」　挨罰喊冤被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

女駕駛小芸（化名）去年1月間開車行經台南市南區永華路一段，因變換車道時未依規定使用方向燈，被檢舉之後挨罰1200元；她提出行政訴訟並強調，當時有開窗打手勢示意。不過，高雄高等行政法院法官檢視採證影片之後，發現駕駛座的車窗根本沒有打開，最終沒有採信小芸的說詞，裁定駁回。

▲小芸被檢舉變換車道時沒有使用方向燈。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸去年1月間開車行經台南市南區永華路一段，因有「汽車駕駛人未依規定使用方向燈」的違規行為，被民眾錄影檢舉，警方查證屬實，於是依法舉發，小芸因而收到一張1200元罰鍰的罰單。

小芸不滿挨罰，決定提出行政訴訟，她強調，當時買了味道比較重的鹽酥雞，所以有將車窗全部打開，而且她原本是停在機車停車格的後方，臨時提早一個路口要左轉，那時候車窗沒有關，她有用手在窗戶那邊比一下，示意自己要左轉，應當沒有違規。

台南市政府交通局則表示，從檢舉證據看來，小芸的車輛轉彎時，確實沒有顯示方向燈，她也沒有將手伸出車窗比手勢；況且，小芸的車子是白色的，如果她有伸手比手勢，車身上應當可以清楚看見陰影，但採證影片中卻無法看到。

高雄高等行政法院法官當庭勘驗採證光碟內容，確認小芸的車輛是突然向左跨越雙白實線，且沒有開啟左側方向燈，也沒有看見她打開駕駛座車窗伸手示意後方來車，可見她確實有未依規定使用方向燈的違規事實。

法官表示，小芸既然要變換車道，就應該遵守全程使用方向燈的規定，事發當時交通流暢，沒有不能注意的情事，她卻疏於注意沒有在變換車道時全程顯示方向燈，縱使不是故意的，也有過失，主觀上有可非難性及可歸責性，應予處罰，最終裁定駁回她的告訴，全案仍可上訴。