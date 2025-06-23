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台東警森永隧道前攔截毒販　查獲安毒、海洛因、喪屍煙彈


▲台東警方隧道攔毒販 。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東警方隧道攔毒販 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局刑事警察大隊日前偵辦一起毒品販運案件，持台灣台東地方法院核發之搜索票，於台9線428公里處森永隧道前設置攔截點，查緝一輛可疑自小客車，當場查獲謝姓毒販與莊姓共犯，並在車輛後座及行李廂內起出大批毒品與相關證物。

警方指出，現場查扣毒品包括安非他命1公斤、海洛因3包、依托咪酯（俗稱「喪屍藥」）菸油5瓶、電子煙彈與空彈1批、電子磅秤、現金新台幣21,900元以及多部智慧型手機。謝嫌與莊嫌經警訊後，全案依違反《毒品危害防制條例》移送台灣台東地方檢察署偵辦。

據警方調查，謝姓主嫌長期在台東、屏東地區販售第二級毒品安非他命及含有依托咪酯成分的電子煙彈，行蹤隱密、手法狡猾。為此，台東縣警局成立專案小組，報請地檢署指揮偵辦，歷經三個多月的跟監與蒐證，終於掌握謝嫌將再度進入台東販毒的情資。

警方指出，本次執行攔截任務時，出動刑警大隊、霹靂小組及大武分局共19名警力，從白天守候至深夜，最終於凌晨時段攔獲嫌犯車輛，成功逮捕謝、莊二人，有效阻斷毒品流入社區。

台東縣警察局強調，販賣第二級毒品屬重大刑事罪行，依法可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，並得併科新台幣1,500萬元以下罰金。警方呼籲民眾切勿因一時貪念鋌而走險，警方將持續強力掃蕩毒品犯罪，斷絕毒品供應鏈，守護民眾健康與社會安全。

▲台東警方隧道攔毒販 。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東警方隧道攔毒販 。（圖／記者楊晨東翻攝）

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