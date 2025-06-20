拒檢高速逆逃！撞民宅鐵門被捕　友撞到「滿臉血」車上抄出煙彈

▲桃園警分局昨天上午攔查並排違停自小客車，駕駛拒檢且逆向逃逸還撞傷騎士。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局昨（19）日上午在桃鶯路攔查併排違停自小客車時，駕駛拒絕攔查竄逃，沿途逆向、闖紅燈等危險駕駛，過程中一度撞翻騎士導致受傷，員警立即通報線上警力攔捕，追捕十餘分鐘後，自小客車在龜山區中興路撞上民宅鐵門，駕駛汽車逃逸仍被員警攔捕，同車乘客也因撞上鐵門狂流鼻血，員警在車上起出「喪屍煙彈」等二級毒品，被捕2人落網時辯稱都是對方不要停車，警方偵訊後依妨害公務、毒品危害防制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園警分局昨天上午攔查並排違停自小客車，駕駛拒檢一路危險駕駛最後撞上民宅鐵門棄車逃逸，車頭嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局埔子派出所員警何承育、楊修銓昨天上午11時40分在桃園區山鶯路巡邏時，發現一輛自小客違規併排停車，員警示意駕駛停車配合稽查，駕駛卻猛踩油門高速逃逸，沿桃園區建國東路往龜山方向逃逸，員警自後尾隨並通報線上警網支援。

▲桃園警分局昨天上午攔查並排違停自小客車，駕駛拒檢一路危險駕駛最後撞上民宅鐵門棄車逃逸，員警在民宅車庫內拘捕駕駛陳姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

白色自小客車逃逸過程行經龜山區建國東路與山鶯路口處時，逆向撞倒機車騎士，導致騎士摔倒挫傷後仍未停車高速逃離，沿途多次闖紅燈、蛇行、逆向等危險駕駛，分局勤務指揮中心接獲員警通報，立即發動攔截圍捕，並通報龜山分局協助攔查，該輛白色自小客車在巷道內竄逃，最後在龜山區中興路還衝撞前方自小客車，導致肇事車輛水箱破裂冒出白煙，駕駛仍持續逃逸。

▲桃園警分局昨天上午攔查並排違停自小客車，桃園與龜山警方圍捕到案後，乘客盧姓男子也負傷倒臥地上等待救護車到場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

雙方追逐約8分鐘後逃進龜山區明興街221巷內，撞擊民宅鐵門後，24歲駕駛陳姓男子汽車逃逸，躲進民宅車庫內躲藏仍被員警查獲到案，陳男因撞擊民宅時左手脫臼，當場痛得大叫；同車52歲乘客盧姓男子則因撞擊導致臉部鼻血狂流受傷，被員警拉下車制伏拘捕，警方查出該輛自小客車係租賃車，在車內起出二級毒品毒品俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，警方將2人送醫治療，偵訊時2人一度互稱是對方要求不要停車，員警查出2人都有毒品前科，訊後依妨害公務、毒品危害防制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園警分局昨天上午攔查並排違停自小客車，桃園與龜山警方在現場圍捕2人。（圖／記者沈繼昌翻攝）