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社會 社會焦點 保障人權

淡水火警1死「搜出喪屍煙油」　2友疑開毒趴落跑遭聲押禁見

記者黃宥寧、柯沛辰／新北報導

新北市淡水區一處民宅18日晚間離奇起火，導致24歲林姓男屋主葬身火場。當時2名友人逃出火場，另有1名友人雙腳燒傷被警消救出。事後，警方在房內尋獲一瓶依托咪酯煙油（喪屍煙彈），3名友人堅稱不知情，但檢警懷疑4人吸食後精神渙散，不慎引發火警，涉嫌過失致死、毒品、竊盜等罪嫌，有逃亡串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

忠愛街一處磚造平房傳出爆炸，隨後陷入一片火海，當時監視器拍下，26歲陳男、27歲郭男逃出屋外，並開著林姓屋主叔叔的車離開現場，另一名28歲陳姓男子則是雙腳燒傷被警消救出，但林姓屋主被發現時已經燒成焦屍。

▲▼淡水火警，24歲男變焦屍。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲淡水晚間火警，24歲林姓男屋主成焦屍。（圖／記者陳以昇翻攝）

事後，警方在三芝攔截開車逃逸的郭、陳2人，但2人供稱當時人在客廳打電動，屋主林男與燙傷的陳男則在房間內，後來2人發現著火，才跑出屋外逃生，並開走林男借來的車離開。

對此，燙傷的陳男則表示，當下他才剛到林男家，走上樓梯後就突然爆炸，火舌燒傷雙腳，導致他當場從樓梯滾落，完全不知道發生什麼事。

▲▼淡水火警1死1傷，2人偷車逃離現場遭逮。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲屋內炸裂的瓦斯鋼瓶。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

由於3人說詞有明顯出入，加上警方事後在房間內找到一瓶依托咪酯煙油及5支不明鋼瓶，後續將對3人驗尿，並進一步調查鋼瓶內裝有何種氣體。目前警方不排除4人疑似吸食喪屍煙油後精神渙散，因此不慎引發火警。

檢方複訊後，認定開車逃走的陳、郭2人涉犯竊盜、過失致死及毒品危害防制條例，有逃亡串證之虞，19日向法院聲押禁見。

▲▼淡水火警1死1傷，2人偷車逃離現場遭逮。（圖／記者陳以昇翻攝）

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