酒店幹部身上有煙彈「酒客抵酒錢」　警員向上查4層追毒梟

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局在日前掌握1名酒店男客，涉嫌販賣俗稱喪屍煙彈的二級毒品依托咪酯給酒店幹部，循線又向上追溯，逮捕酒店男客的毒品來源，且又追出幕後大毒梟，警方共計查扣22瓶毒品依托咪酯，約2.4公斤、電子磅秤、分裝袋等相關證物，初步估計光查扣的依托咪酯煙彈市值破百萬元。

警方調查，在2024年12月底查獲25歲的紀姓酒店幹部涉嫌藏有二級毒品依托咪酯，警方持續追查，發現毒品來源竟然是東區的酒客所提供，直接抵部分酒單，警方根據線索掌握該名平時做白牌司機的20歲謝姓酒客，並且在日前將人逮捕到案，謝到案後也供出毒品是向20歲的曾姓男子所購買。

▲東區酒店幹部身上查獲依托煙彈，警剝4層皮逮幕後毒梟。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方又逮捕曾姓男子，曾又向上供稱，毒品是向38歲的陳姓男子所購得，並且在陳的手機裡面發現28歲的江姓男子就是幕後大毒梟，所以在6月10日持拘票前往北投洲美街的住處逮捕江姓男子，並當場查扣相關毒品證物，一併帶回警局檢驗。

警方查扣托咪酯煙油22瓶，約2400公克、電子磅秤、分裝袋1批、封膜機、K他命研磨盤1組及現金新台幣4萬1千元等證物，全案依違反毒品危害防制條例等罪嫌，移送士林地方檢察署偵辦。

警方指出，初步估計查扣的22瓶托咪酯重量，以每顆可以填裝5公克售價2200元，初步估計光江被搜扣到的煙油，市值就達上百萬元，警方目前也將持續追查幕後主嫌。