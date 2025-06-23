北市夜店區酒客爆衝突互推　1男推警嗆「怎樣啦」下場慘

記者張君豪／台北報導

23日凌晨3時40分、北市信義區松壽路20巷內發生酒客爭執，警方到場發現疑因雙方看不順眼，現場有推擠動作，過程中造成王姓男子（21歲）跌倒頭部受傷，在場警員擔心衝突擴大，立刻將雙方分開，但過程中許男（40歲）醉言醉語不斷往前暴衝並推擠在場警員，大吼「怎樣啦、他先推我的」，不服勸導，警方認定雙方違反社維法87條互相鬥毆、將雙方帶回查辦。

▲許男酒後情緒失控嗆警並動手推警員，遭警方認定觸犯社維法函送裁處。（圖／記者張君豪翻攝，下同）





信義警方獲報後，到場確認現場2名違序男子許男、陳男（37歲）為朋友，因與王姓男子互看不順眼，當場推擠嗆聲，造成王男跌倒臉部受傷，警方遂依違反社會秩序維護法87條互相鬥毆將雙方帶返所偵辦。

警方執法過程中，許男在現場有推擠員警、阻擾執行公務，失控的許男遭警方認定另涉犯社維法85條「於公務員執法時，以不當言詞、行動相加，未達強暴脅迫程度者，可處3日拘留或1萬2千元以下罰鍰。」帶回查處，並函送台北地院簡易庭偵辦。

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