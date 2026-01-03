快訊／川普稱抓走馬杜洛！中國外交部：霸權行徑嚴重違反國際法

▲中國外交部回應美軍「活捉」委內瑞拉總統馬杜洛。圖為中國外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

記者閔文昱／綜合報導

針對美國對委內瑞拉實施軍事打擊，並宣稱已控制並帶離委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其夫人，中國外交部發言人表示，中方對美方悍然對一個主權國家使用武力、甚至對一國總統動手「深表震驚」，並予以強烈譴責。

中國外交部指出，美國的相關行動屬於赤裸裸的霸權行徑，嚴重違反國際法及聯合國憲章宗旨與原則，公然侵犯委內瑞拉主權，對拉丁美洲與加勒比海地區的和平與安全構成重大威脅，中方對此堅決反對，並敦促美方立即停止侵犯他國主權與安全的行為。

事件始末

美國總統川普稍早在社群平台「真實社交」發文，證實美軍對委內瑞拉發動大規模軍事行動，並聲稱已「活捉」馬杜洛總統與第一夫人，將兩人移送出境。美國司法部隨後表示，馬杜洛夫婦已遭紐約南區聯邦地方法院起訴，面臨毒品恐怖主義、走私毒品及非法持有重型武器等多項重罪指控。

委內瑞拉政府則強烈譴責美方行徑為侵略行動，宣布全國進入緊急狀態，並由副總統德爾西．羅德里格斯宣誓代理總統職務。目前馬杜洛夫婦下落仍未明，俄羅斯、中國、古巴、伊朗等多國已陸續發聲譴責，美國行動引發國際外交風暴持續擴大。