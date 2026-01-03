　
回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

▲把握周六短暫回暖，下周強烈冷氣團南下。（圖／記者李毓康攝）

▲把握周六短暫回暖，下周強烈冷氣團南下。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

中央氣象署指出，明天（4日）強烈大陸冷氣團將逐漸減弱，不過清晨仍受到輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，白天氣溫則會明顯回升，西半部及東北部需留意日夜溫差偏大的情況。氣象署提醒，下周一（5日）將有新冷氣團南下，下周三至下周四（7~8日）強烈大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，將是這波冷空氣影響最明顯的時段，強度有機會挑戰寒流等級。

周六回暖但日夜溫差大

氣象署表示，明天環境偏乾，各地多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨；白天高溫可回升至中部以北及東半部21至23度，南部約24度，但西半部及東北部日夜溫差仍大，早晚偏冷，白天相對溫暖，民眾要留意溫度變化。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供，下同）

下周一再轉濕冷　新一波冷氣團南下

氣象署指出，下周一起另一波強烈大陸冷氣團南下，氣溫將逐日下降，下周一至下周二水氣增加，桃園以北、東北部及東部有局部短暫雨，新竹、苗栗也有零星降雨，其餘地區為多雲到晴。期間低溫中部以北、宜蘭及金門約10至13度，南部與花東約15至17度，北台灣將明顯轉為濕冷天氣。

7日起轉乾冷　不排除升級「寒流」

氣象署預估，下周三至下周四強烈大陸冷氣團與輻射冷卻共同影響，各地轉為乾冷型態，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，低溫可能下探9至11度，台北測站不排除低於10.4度，冷氣團強度有機會達到「寒流」等級；其他地區早晚偏冷，中南部日夜溫差仍大。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

9、10日白天略回溫　早晚仍冷

9日至10日冷氣團將稍微減弱，白天氣溫回升，但在乾冷環境下，輻射冷卻影響明顯，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大，降雨範圍縮小至東半部及恆春半島零星短暫雨，民眾外出仍需留意低溫與保暖。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

更多新聞
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

強烈大陸冷氣團明天(4日)逐漸減弱，不過清晨因輻射冷卻效應，各地仍偏冷，局部低溫下探8度，白天氣溫回升，西部和東北部日夜溫差可達10度。下周一再一波強烈冷氣團南下，下周三和下周四在輻射冷卻助攻下，強冷空氣強度不排除挑戰寒流等級。

高雄最誇張「溫差近13度」　粉專：今晚可能再來一次

高雄最誇張「溫差近13度」　粉專：今晚可能再來一次

大票人冷爆「一查手機低溫超可怕」　！氣象粉專揭冷知識

大票人冷爆「一查手機低溫超可怕」　！氣象粉專揭冷知識

中部罕見全台最凍「氣象署揭關鍵」　下周冷空氣挑戰首波寒流　

中部罕見全台最凍「氣象署揭關鍵」　下周冷空氣挑戰首波寒流　

武陵氣溫零下　藤花園垂掛冰柱超美

武陵氣溫零下　藤花園垂掛冰柱超美

