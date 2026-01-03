獨／績優督導性侵少女！犯案前2月曾到大學談社安網　校方譴責

▲何建忠（左）性侵少女前2個月，曾到大學以「社會安全網」為題進行演講。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

曾獲衛福部「績優督導」表揚的高雄市衛生局心衛中心苓雅分區執行秘書何建忠，利用職務權限有計劃的對一名未成年少女強制性交得逞。何建忠在犯案前2個月曾受邀到南部一所大學，針對「社會安全網」議題演講，如今回頭再看竟是萬般諷刺。校方今（3）日對何建忠涉及侵害未成年少女一事予以譴責，同時也強調，於該場講座活動後並無再有任何往來。

何建忠任職於心衛中心執行秘書時，是該單位最高主管，負責推動促進心理健康、社區中自殺、家暴、兒虐、性侵害、精神疾病等個案管理與處遇服務法定職務。他在2023年7月曾獲衛福部「強化社會安全網績優督導」表揚，從時任行政院院長陳建仁手中領取該獎項。

高雄一所大學為響應社工日，特別安排實務講座，在2025年4月就邀請到何建忠到校演講，他當時以〈社會安全網—跨領域之心理衛生網絡合作與社區實務〉為主題進行專業實務講座，讓參與活動的學生了解社區心衛中心的服務內容及跨網絡合作的狀況。

沒想到事隔2個月，何建忠竟依職權之便篩選脆弱個案，性侵一名患有創傷後壓力症候群（PTSD）與憂鬱症的未成年少女，不排除再犯案前已有縝密規劃，而衛福部今天也撤銷他的得獎資格，並追回已核發的獎金和講座。

校方今日表示，社工系曾於2025年3月由系學會主辦一場專題演講，邀請社區心理衛生中心前執秘何員，進行心理衛生實務經驗社工工作分享，目的在於協助學生了解心理衛生相關實務運作。

校方強調，當時是基於何員曾獲衛生福利部頒發「績優督導」之公開專業表現與實務經歷而受邀，該員僅參與上述單一場次分享活動，活動結束後，本系與其並無任何後續聯繫、合作或往來。

對於發生憾事，校方表示，對任何涉及侵害未成年人之不法行為予以嚴正譴責，並始終以維護兒少及弱勢族群之福利與權益作為社會工作專業的核心價值與責任。