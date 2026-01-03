剛吃完自助餐！設定導航太專心釀禍　休旅車輾過蹲地逗狗女

記者唐詠絮／彰化報導

埔鹽鄉昨(2日)下午發生一起驚悚交通事故。一名44歲陳姓女子正從自助餐店用完餐，蹲在店前逗弄愛犬時，遭後方一輛剛起步的休旅車撞擊並捲入車底。據警方初步調查，40歲的沈姓駕駛也是在自助餐用完餐，當時疑因在駕駛座上設定導航，未注意陳女蹲在車前才釀禍。事故導致小狗當場死亡，陳女身受重傷，目前仍在加護病房觀察，相關肇事責任正由警方調查中。

▲女子在自助餐店前逗愛犬，遭後方起步的休旅車輾入車底，釀狗狗死亡，女子傷重住進加護病房。（圖／民眾提供）

事故發生於2日下午1時許，地點位於埔鹽鄉彰水路一段的一間自助餐店門口。根據曝光的監視器畫面，陳女當時蹲在店門前方專心與小狗互動，其身後一輛由沈男駕駛的休旅車正起步。不料，休旅車右前輪直接撞上並輾過陳女與小狗，將兩者雙雙捲入車底，過程令人怵目驚心。

驚悚瞬間曝光 民眾急召堆高機救援

巨大撞擊聲與呼救聲引來附近民眾關注。眾人發現陳女受困車底，情況危急，調來一部堆高機協助抬車。在消防隊抵達現場前，眾人已合力利用堆高機將休旅車前輪抬起，迅速將已意識不清的陳女從車底救出。

▲民眾急召堆高機將壓在車底的人狗救出。（圖／民眾提供）

埔鹽消防分隊接獲報案後迅速出動。隊員抵達時，傷者已被民眾救出。救護人員初步檢傷，陳女意識不清，左小腿疑似閉鎖性骨折，全身有多處擦挫傷，隨即為其進行頸圈、長背板固定及供氧等緊急處置，並火速送往衛生福利部彰化醫院急救。

院方表示，陳女除左腿傷勢外，有氣胸、骨盆、肋骨多處骨折，目前仍在加護病房治療。警方對沈姓駕駛實施酒測，其酒測值為零。初步調查指出，陳女與沈男互不相識，陳女愛犬當場死亡，兩人當時皆在該自助餐店用餐。沈男向警方供稱，他上車後正於駕駛座上「設定導航」，車輛起步時疏於注意前方狀況，因而導致悲劇發生。詳細的肇事責任歸屬，尚待警方進一步調查釐清。