　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

▲縣長張麗善、斗六市長林聖爵等人出席啟燈儀式，與民眾一同迎接2026年。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣長張麗善、斗六市長林聖爵等人出席啟燈儀式，與民眾一同迎接2026年。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

迎接2026年新年，雲林縣政府與斗六市公所攜手舉辦「斗六圓環元旦音樂晚會」，昨（2）日結合水舞展演、科技光雕、流行音樂與市集規劃，並同步點亮約1萬8000顆燈籠，構築從圓環延伸至太平老街的光影廊道。在燈光、音樂與人潮交織中，為新的一年揭開充滿希望與活力的序幕。

斗六圓環元旦音樂晚會在璀璨燈光與節奏明快的音樂中熱鬧展開，圓環水舞隨音樂節奏起伏，水柱與燈光相互映照，搭配舞台演出，讓市中心化身大型戶外表演場域，即使夜間氣溫下探至約15度，仍吸引大批民眾到場同樂，現場氣氛熱烈。

▲縣長張麗善、斗六市長林聖爵等人出席啟燈儀式，與民眾一同迎接2026年。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲15度低溫不減人潮　斗六圓環元旦晚會吸引滿場追星族。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣長張麗善表示，元旦音樂晚會暨啟燈活動是縣府與斗六市公所共同規劃的系列活動之一，連續兩天陪伴鄉親迎接2026年第一個假期。她感謝斗六市長林聖爵與市公所團隊的用心，結合圓環水舞、光雕設計與藝人演出，展現斗六作為雲林門面的城市風貌，也讓民眾在熟悉的生活場域中，重新感受城市公共空間的魅力。

張麗善指出，雲林縣20個鄉鎮在地形、產業與文化上各具特色，縣府近年持續透過節慶活動與公共空間營造，提升整體能見度與城市形象，期盼以文化與觀光帶動地方發展，「只要雲林好，鄉親就會更好」。她也邀請民眾把握元旦假期，前往太平老街福德宮參拜祈福，在新的一年為自己與家人許下平安順遂的心願。

▲縣長張麗善、斗六市長林聖爵等人出席啟燈儀式，與民眾一同迎接2026年。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲1.8萬顆燈籠串起太平老街，斗六用光影迎接新年。（圖／記者游瓊華翻攝）

斗六市長林聖爵表示，今年太平老街燈籠展共展出約1萬8,000顆燈籠，是全國最早啟燈的城市之一。市公所每年汰換約4,000顆燈籠，並由斗六市各國小學童親手彩繪製作，讓燈景不只是裝飾，更成為結合教育、美感與在地文化的城市風景。未來市公所也將持續透過多元活動與空間營造，吸引更多人走進斗六、認識斗六。

立法委員張嘉郡表示，很高興在新年期間與鄉親一同感受節慶氛圍。她指出，近年來雲林縣跨年與元旦活動規模與品質逐年提升，不論在縣立田徑場或斗六市區，都能看見縣府與地方團隊的用心規劃，不僅凝聚地方向心力，也提升市民對城市的認同與光榮感。

斗六圓環元旦晚會，活動內容涵蓋音樂演出、公共藝術、水舞燈光與市集空間規劃，並設有超過120攤市集攤位，網羅各地特色美食。主辦單位表示，透過不同主題與族群導向的活動設計，期望兼顧親子、青年與音樂愛好者，為新年注入觀光動能，讓更多人看見雲林、走進雲林。

▲縣長張麗善、斗六市長林聖爵等人出席啟燈儀式，與民眾一同迎接2026年。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲斗六圓環光雕水舞。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 7788 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次
不是深蹲！醫認證「翹臀3動作」一定要練　第1名屁股痠爆了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

誤把尾隨車當仇家　花蓮男「當街開槍」2小時被逮

埔里鎮掩埋場環評首開會遭駁...三月內補件再審　場外聚350人抗議

三生永續向前行！新北推百萬人種百萬樹全民行動

防疫不鬆懈！新北動保處3關鍵措施　全面強化養豬場防線

重溫12強冠軍之路紀錄片特映　侯友宜勉小球員堅持追夢

基隆市立體育館內裝大改造　座椅升級、場地照明全面更新

基隆社大教學成果展登場　謝國樑：育才讓城市更有愛

從校園到全國賽場　YONEX群岳盃為台灣羽球扎根

鹿谷鄉農會、凍頂茶葉生產合作社冬茶頒獎　茶農張仙青獲特等獎

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

彰化縣埔鹽

Google太會玩！搜尋「怪奇物語」秒進顛倒世界

國1南下29.9K小貨車起火　濃煙瀰漫影響車流

屏東內埔清潔車爆衝突

撞待轉車畫面曝！27歲賓士男拒絕毒測　警開罰18萬吊銷執照扣牌

鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

誤把尾隨車當仇家　花蓮男「當街開槍」2小時被逮

埔里鎮掩埋場環評首開會遭駁...三月內補件再審　場外聚350人抗議

三生永續向前行！新北推百萬人種百萬樹全民行動

防疫不鬆懈！新北動保處3關鍵措施　全面強化養豬場防線

重溫12強冠軍之路紀錄片特映　侯友宜勉小球員堅持追夢

基隆市立體育館內裝大改造　座椅升級、場地照明全面更新

基隆社大教學成果展登場　謝國樑：育才讓城市更有愛

從校園到全國賽場　YONEX群岳盃為台灣羽球扎根

鹿谷鄉農會、凍頂茶葉生產合作社冬茶頒獎　茶農張仙青獲特等獎

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時

「龍門閉鎖陣」廣設「消音錐」　澎湖保存戰地記憶述說守護故事

台中沙鹿火燒山！雜草燃燒綿延1000平方公尺　消防緊急搶救

宇珊施捨路人50元被嗆賤　她傻眼：沒有幫助人開心的感覺

鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

誤把尾隨車當仇家　花蓮男「當街開槍」2小時被逮

埔里鎮掩埋場環評首開會遭駁...三月內補件再審　場外聚350人抗議

一路凍到周末！輻射冷卻助攻冷氣團「半個台灣剩9℃」　2天挑戰寒流

猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽媽男友猥褻性侵188次　判5年6月

【吃到原地睡著？】全家認真吃飯時...弟弟突然來個驚喜（嚇）

地方熱門新聞

合歡山女警雪地執勤　民眾寄300袋薑茶

台南市安南區3樓透天厝晚間驚傳火警電暖爐不慎釀災8人緊急疏散

2026台南市長選舉民調出爐

補助金額六都第一　桃園電動機車最高補助4.4萬

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人

無人機一看就懂！台南消防第六大隊推動救災車輛空中標示

台東市跨年活動發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

斗南小東休閒運動中心 ROT案招商啟動

桃園大廟景福宮首辦聯合婚禮　歡迎新人報名

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

大湳滯洪池管理中心活化使用　景觀餐廳開幕

裕成拉鏈捐550萬高規救護車強化關仔嶺急救網

桃園兒童文學作家謝鴻文以遊戲　開啟閱讀

更多熱門

相關新聞

陸撞球天后潘曉婷一桿把「2025打成2026」 網敲碗：看明年2027怎麼打

陸撞球天后潘曉婷一桿把「2025打成2026」 網敲碗：看明年2027怎麼打

元旦期間，不少名人都會秀出自己獨特的慶祝跨年方式，大陸撞球天后潘曉婷選擇在斯諾克球桌上展現精湛球技，只見她一桿將母球擊出後，經過球檯的反彈，把紅球排成的「2025」變成「2026」，完成新年任務。這支影片迅速累積大量按讚與留言，網友也討論她是否多次嘗試才完成。

元旦最強冷氣團報到　北市5人無呼吸心跳送醫2死

元旦最強冷氣團報到　北市5人無呼吸心跳送醫2死

新北商圈券元旦開跑　100元換200元開搶

新北商圈券元旦開跑　100元換200元開搶

雲林縣長張麗善元旦升旗　盼政策延續

雲林縣長張麗善元旦升旗　盼政策延續

星星兒用運動與文化迎接2026永福國小元旦祈福課玩出觀察力

星星兒用運動與文化迎接2026永福國小元旦祈福課玩出觀察力

關鍵字：

斗六市元旦燈籠水舞光雕太平老街斗六圓環

讀者迴響

熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

好友「1話題」拒聊　一票秒懂：超討厭被問

估跌破5℃　首波寒流要來了

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

快訊／川普宣布「接管」委內瑞拉

尪輸入密碼求試車「本土性能車 車燈D-E」！妻：約砲嗎

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

獨／台八女星嫁前國手！婚禮宣布懷孕「寶寶性別公開」

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

台女星「錄影胸貼外露」沒發現

陸白富美睡頂流扯出檀健次！「5大線索」全符合

更多

最夯影音

更多
蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面