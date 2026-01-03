水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

▲縣長張麗善、斗六市長林聖爵等人出席啟燈儀式，與民眾一同迎接2026年。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

迎接2026年新年，雲林縣政府與斗六市公所攜手舉辦「斗六圓環元旦音樂晚會」，昨（2）日結合水舞展演、科技光雕、流行音樂與市集規劃，並同步點亮約1萬8000顆燈籠，構築從圓環延伸至太平老街的光影廊道。在燈光、音樂與人潮交織中，為新的一年揭開充滿希望與活力的序幕。

斗六圓環元旦音樂晚會在璀璨燈光與節奏明快的音樂中熱鬧展開，圓環水舞隨音樂節奏起伏，水柱與燈光相互映照，搭配舞台演出，讓市中心化身大型戶外表演場域，即使夜間氣溫下探至約15度，仍吸引大批民眾到場同樂，現場氣氛熱烈。

▲15度低溫不減人潮 斗六圓環元旦晚會吸引滿場追星族。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣長張麗善表示，元旦音樂晚會暨啟燈活動是縣府與斗六市公所共同規劃的系列活動之一，連續兩天陪伴鄉親迎接2026年第一個假期。她感謝斗六市長林聖爵與市公所團隊的用心，結合圓環水舞、光雕設計與藝人演出，展現斗六作為雲林門面的城市風貌，也讓民眾在熟悉的生活場域中，重新感受城市公共空間的魅力。

張麗善指出，雲林縣20個鄉鎮在地形、產業與文化上各具特色，縣府近年持續透過節慶活動與公共空間營造，提升整體能見度與城市形象，期盼以文化與觀光帶動地方發展，「只要雲林好，鄉親就會更好」。她也邀請民眾把握元旦假期，前往太平老街福德宮參拜祈福，在新的一年為自己與家人許下平安順遂的心願。

▲1.8萬顆燈籠串起太平老街，斗六用光影迎接新年。（圖／記者游瓊華翻攝）

斗六市長林聖爵表示，今年太平老街燈籠展共展出約1萬8,000顆燈籠，是全國最早啟燈的城市之一。市公所每年汰換約4,000顆燈籠，並由斗六市各國小學童親手彩繪製作，讓燈景不只是裝飾，更成為結合教育、美感與在地文化的城市風景。未來市公所也將持續透過多元活動與空間營造，吸引更多人走進斗六、認識斗六。

立法委員張嘉郡表示，很高興在新年期間與鄉親一同感受節慶氛圍。她指出，近年來雲林縣跨年與元旦活動規模與品質逐年提升，不論在縣立田徑場或斗六市區，都能看見縣府與地方團隊的用心規劃，不僅凝聚地方向心力，也提升市民對城市的認同與光榮感。

斗六圓環元旦晚會，活動內容涵蓋音樂演出、公共藝術、水舞燈光與市集空間規劃，並設有超過120攤市集攤位，網羅各地特色美食。主辦單位表示，透過不同主題與族群導向的活動設計，期望兼顧親子、青年與音樂愛好者，為新年注入觀光動能，讓更多人看見雲林、走進雲林。

▲斗六圓環光雕水舞。（圖／記者游瓊華翻攝）