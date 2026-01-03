余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

記者莊喬迪、劉人豪／台北報導

台北車站、北捷中山站外2025年12月19日發生無差別攻擊事件，57歲余家昶在北車第一時間攔阻犯嫌張文，傷勢過重不幸喪命，桃園市長張善政日前也表示，余家昶預計今年春祭入祀忠烈祠。余家昶家屬今（3）日在台北市懷愛館舉辦告別式，總統府副秘書長何志偉、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等多位民意代表也到場致意，余家昶大女兒念祭文時淚崩，「大家都說你是英雄，但我希望你不是」。

▲北捷英雄余家昶今辦告別式。（圖／記者莊喬迪攝，下同）

余家昶告別式今日下午在第二殯儀館舉行，何志偉代表總統府頒發褒揚令，在告別式演奏國歌期間，在棺木覆蓋國旗與台北市旗，致予最高敬意。下午家祭時，余家昶女兒淚崩說，「大家都說你是英雄，但我希望你不是」，並引用作家余華《第七天》中「親人的離去不是一場暴雨，而是此生漫長的潮濕，我永遠困在這潮濕中，在每一個波瀾不驚的日子裡，掀起狂風暴雨。」表達對父親的思念。

北市議長戴錫欽指出，包括總統、台北市政府、桃園市政府，都分別有褒揚令跟褒揚令狀，也覆蓋了台北市的市旗跟中華民國的國旗，家屬是非常非常的低調，但是來自於各界的關懷以及對於余家昶的義舉，不管代表哪一個單位都表示對他推崇之意，

▲總統府副秘書長何志偉。（圖／記者莊喬迪攝，下同）

▲台北市長蔣萬安。

戴錫欽表示，從事發到現在，台北市政府、捷運公司、社會局、民政局等等，都跟家屬保持非常密切的聯繫，也把捷運站那面留言牆，也完整的轉移到公祭現場，大家留言的牆跟紙條，也會隨著火化跟著余家昶一起到極樂世界。

▲桃園市長張善政。

▲北市議長戴錫欽。