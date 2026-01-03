　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

記者莊喬迪、劉人豪／台北報導

台北車站、北捷中山站外2025年12月19日發生無差別攻擊事件，57歲余家昶在北車第一時間攔阻犯嫌張文，傷勢過重不幸喪命，桃園市長張善政日前也表示，余家昶預計今年春祭入祀忠烈祠。余家昶家屬今（3）日在台北市懷愛館舉辦告別式，總統府副秘書長何志偉、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等多位民意代表也到場致意，余家昶大女兒念祭文時淚崩，「大家都說你是英雄，但我希望你不是」。

▲▼ 余家昶告別式 。（圖／攝影中心攝）

▲北捷英雄余家昶今辦告別式。（圖／記者莊喬迪攝，下同）

余家昶告別式今日下午在第二殯儀館舉行，何志偉代表總統府頒發褒揚令，在告別式演奏國歌期間，在棺木覆蓋國旗與台北市旗，致予最高敬意。下午家祭時，余家昶女兒淚崩說，「大家都說你是英雄，但我希望你不是」，並引用作家余華《第七天》中「親人的離去不是一場暴雨，而是此生漫長的潮濕，我永遠困在這潮濕中，在每一個波瀾不驚的日子裡，掀起狂風暴雨。」表達對父親的思念。

▲▼ 余家昶告別式 。（圖／攝影中心攝）

北市議長戴錫欽指出，包括總統、台北市政府、桃園市政府，都分別有褒揚令跟褒揚令狀，也覆蓋了台北市的市旗跟中華民國的國旗，家屬是非常非常的低調，但是來自於各界的關懷以及對於余家昶的義舉，不管代表哪一個單位都表示對他推崇之意，

▲▼ 余家昶告別式 。（圖／攝影中心攝）

▲總統府副秘書長何志偉。（圖／記者莊喬迪攝，下同）

▲▼ 余家昶告別式 。（圖／攝影中心攝）

▲台北市長蔣萬安。

戴錫欽表示，從事發到現在，台北市政府、捷運公司、社會局、民政局等等，都跟家屬保持非常密切的聯繫，也把捷運站那面留言牆，也完整的轉移到公祭現場，大家留言的牆跟紙條，也會隨著火化跟著余家昶一起到極樂世界。

▲▼ 余家昶告別式 。（圖／攝影中心攝）

▲桃園市長張善政。

▲▼ 余家昶告別式 。（圖／攝影中心攝）

▲北市議長戴錫欽。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北女高樓墜落！　四肢骨折倒臥血泊

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...老公聽完當場崩潰

獨／績優督導性侵少女！犯案前2月曾到大學談社安網　校方譴責

美魔女稱遭性侵千次！摩鐵QK反咬提告　「沒逃離現場」小鮮肉無罪

快訊／駕駛人注意！國1南下29.9K火燒車　恐怖黑煙瀰漫影響行車

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

彰化埤頭凌晨傳槍聲！男酒後不爽開槍　居民嚇壞以為放炮

不爽戴綠帽！移工水果刀猛刺泰國小王肚子奪命　判刑7年2月

獨／高官性侵少女恐不只1案！網友尋找被害人　籲出面控獸行　

台82線汽車翻覆駕駛飛出車外！躺車道畫面曝　緊急送醫搶命

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

新北女高樓墜落！　四肢骨折倒臥血泊

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...老公聽完當場崩潰

獨／績優督導性侵少女！犯案前2月曾到大學談社安網　校方譴責

美魔女稱遭性侵千次！摩鐵QK反咬提告　「沒逃離現場」小鮮肉無罪

快訊／駕駛人注意！國1南下29.9K火燒車　恐怖黑煙瀰漫影響行車

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

彰化埤頭凌晨傳槍聲！男酒後不爽開槍　居民嚇壞以為放炮

不爽戴綠帽！移工水果刀猛刺泰國小王肚子奪命　判刑7年2月

獨／高官性侵少女恐不只1案！網友尋找被害人　籲出面控獸行　

台82線汽車翻覆駕駛飛出車外！躺車道畫面曝　緊急送醫搶命

全程緊盯美軍「活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

台女星「錄影胸貼外露」沒發現　全被看光尷尬喊：超糗

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

社會熱門新聞

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...

駕駛設定導航太專心　休旅車輾過逗狗女

後車逼車雪隧駕駛！影曝光後眾人炸鍋

健身女網紅激戰人夫！嗆正宮：無套內X全來

酒駕男被逮哭求「讓我回家」　只為幫癱瘓妻換藥

余家昶今告別式　女兒哽咽「希望你不是英雄」

高雄衛生局績優督導是惡狼！扮嫖客性侵列管少女

美魔女摩鐵QK突提告　小鮮肉無罪

蹲路邊逗狗慘被起步車輾過　狗死人重傷

嫌鄰居太吵！嘉義翁霰彈槍轟死鄰居

快訊／新埔捷運站驚見裸女衝下車！

咖啡新星被撞死里長批政策殺人　交通局回應了

更多熱門

相關新聞

余家昶悼念牆明中午拆　北捷做590張A4留言、花束送往告別式

余家昶悼念牆明中午拆　北捷做590張A4留言、花束送往告別式

台北車站、北捷中山站外12月19日發生無差別攻擊事件，57歲余家昶在北車第一時間攔阻犯嫌張文，打亂其計畫讓傷亡沒有擴大，卻因傷勢過重不幸喪命，其捨身行為令全台民眾動容。為讓民眾表達追思，北捷於台北車站B1層設置暫時性悼念牆，並宣布配合余先生告別式籌辦，實體獻花與留言將受理至明（2日）中午12時止，但線上留言區仍持續開放，直到告別式結束為止。

回顧2025大事「從黑暗發出微光」　李艷秋：政治的烏煙沒有遮蓋天空

回顧2025大事「從黑暗發出微光」　李艷秋：政治的烏煙沒有遮蓋天空

曹西平疼姪子「買房又給錢」全斷聯：想給他們兩巴掌

曹西平疼姪子「買房又給錢」全斷聯：想給他們兩巴掌

獨／張宏年今低調告別式！無公祭、致詞

獨／張宏年今低調告別式！無公祭、致詞

即／「北捷英雄」余家昶　家屬最新5點聲明曝光

即／「北捷英雄」余家昶　家屬最新5點聲明曝光

關鍵字：

北車攻擊余家昶英勇事蹟告別式忠烈祠

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面