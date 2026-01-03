不爽戴綠帽！移工水果刀猛刺泰國小王肚子奪命　判刑7年2月

▲胡男持刀刺死小王，一審判刑7年2月，胡不服上訴，二審駁回。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

越南籍胡姓移工2023年間，發現同是越南籍的阮性妻子與工廠同事泰國籍同姓男子有婚外情，警告2人不准再有來往後，隔年又驚覺妻子與同男仍有聯繫，憤而持刀刺傷同男導致傷重不治。一審依傷害致死罪判胡7年2月，胡不服提起上訴，台中高分院近日駁回，仍可上訴。

檢警調查，胡男、阮女、同男，都在台中某塑膠廠工作，胡男在2023年發現妻子阮女與同男有婚外情，立即要求阮與同斷絕聯絡，同時要阮女搬到大雅區租屋處同住。

2024年8月間，胡男返回越南探親，未料阮女卻趁機自行搬家到龍井區租屋；胡回台後，前往龍井區找阮女，查看手機後發現阮女又持續與同男有聯絡。

同年9月，胡要求阮女騎車載他到同男住處理論，雙方見面一言不合，胡拿出預藏的水果刀刺向同男腹部1下，同男驚恐躲回房間，胡經附近民眾勸阻離去，但房東打開房門後，同男已經失去生命跡象倒臥在地，送醫搶救仍傷重不治。

台中地院一審依傷害致死罪判處7年2月有期徒刑，胡男認為量刑過重上訴，主張他坦承犯行、犯後態度良好，已與被害家屬達成和解等理由請求輕判。

二審審酌，原審已考量胡男無前科、犯罪動機及犯罪時所受之刺激，以及達成和解等情，僅就本案科刑的最低刑度酌加2月，已屬從輕科刑，原審刑度無違誤，予以駁回。可上訴。