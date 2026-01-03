快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

記者曾羿翔／綜合外電

美國總統川普宣布逮捕委內瑞拉總統馬杜洛與其夫人，並將兩人帶離委國。美國司法部隨後證實，馬杜洛夫婦已遭紐約南區聯邦地方法院起訴，面臨多項重罪指控。

▲川普宣布逮捕委內瑞拉總統馬杜洛與其夫人。（圖／達志影像／美聯社）



綜合外媒報導，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）說法，馬杜洛被控涉及毒品恐怖主義陰謀、走私古柯鹼、非法持有機關槍與毀滅性裝置，以及陰謀持有機關槍與破壞性裝置針對美國。邦迪強調：「他們將在美國的土地上、美國的法院內，全面承受美國司法的憤怒。」