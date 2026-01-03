酒駕通緝犯被逮哭求「讓我回家一趟」　只為幫癱瘓妻子換藥道別

圖文／鏡週刊

花蓮一名潘姓男子近日因為形跡可疑遭警方攔查，一比對發現竟是7年前在桃園酒駕被判刑未報到的通緝犯，員警將他上銬要逮捕歸案，他趕緊求警方讓他回家一趟，因為他的老婆全身癱瘓、長期臥床，希望可以再幫老婆換一次藥。員警陪同他回到家，讓他和妻子道別，潘男在床前忍不住痛哭，直喊很擔心妻子「沒有我你怎麼辦」。

綜合媒體報導，花蓮吉安分局員警日前在路上巡邏，發現一名潘姓男子形跡可疑，遂將他攔下查看證件，但他不但沒帶，連身分證字號都不願說，持續追問才發現原來他是一名酒駕通緝犯。

落網後求警讓他回家 盼幫癱瘓妻換藥

然而潘男一再求員警先讓他回家一趟，「我老婆現在人不舒服，我趕快要回去看一下，她全癱。」吉安分局太昌所代理所長祝世霖表示，潘男向警方表示其妻臥病在床，急需人員協助換藥照護，員警基於人道考量，在警力戒護下陪同他返家。

員警將潘男上銬後跟著他回到租屋處，看見癱瘓的妻子躺在床上，潘男求警方：「我希望我可以幫我老婆先換一次藥。」

潘男為何遭通緝？ 落網身上剩1千多

原來44歲的潘男7年前在桃園酒駕，被判刑3個月，但他沒有錢繳罰金，又因為妻子癱瘓在床，擔心沒人照顧，索性從桃園搬到花蓮，靠打零工維生，躲避查緝，身上沒有什麼錢，被逮時只剩1,000多元。

在警方戒護下，潘男幫癱瘓的妻子完成換藥，妻子面對分離情緒哀傷，潘男看了更是不忍，當場崩潰暴哭，直說：「我很擔心，沒有我你怎麼辦」，但同時也安撫妻子，希望她自己也要過得好好的，「我在裡面不用擔心我。」

潘男通緝歸案 里長、議員介入協助癱瘓妻

潘男終究要為自己的錯誤負責，警方在潘男完成照護後，將他遞解回花蓮地檢署歸案，同時也通報給里長、轉介給公益團體，花蓮縣議員魏嘉賢也到里長一起到其住處關心潘妻。魏嘉賢在臉書發文表示，在法律與現實之間，有時更需要一份理解與溫柔：「請這位先生放心，雖然他暫時無法陪在身邊，但這份責任，我們會一起協助。願我們都能成為那個在雨天為人撐傘的人」。

