台海兵推「台灣組」挨批落漆險集體走人！內幕曝　退將急勸忍一下

圖文／鏡週刊

根據《鏡報新聞網》報導，這場「台海防衛兵推」可謂眾星雲集，包含9名退役上將、8名退役中將共有43顆星星，分成台灣組、美國組、日本組、中共組及管制組進行為2天的兵推活動。

這場至今參演層級最高的兵推落幕後，卻惹來不少罵聲認為「台灣組」表現落漆，如被問及台灣失去外島是否會奪回，台灣組回「不會」，讓管制組直搖頭，要他們晚上回去好好想想，還因此決定延長兵推。

報導指出，但真相不是這樣。內情人士透露是因管制組初始下的「想定」不夠明確，如提到中國解放軍進入12海浬如何因應，但是船艦還是飛機、數量、所在地點等細節沒有說清楚，讓大家傻眼，難以回應；亦或者是「中共的船艦進入12海浬」是什麼船等，彼此越問越有火氣。

另外，管制組似乎希望台灣組一開始就熱戰，但台灣組認為我國不能輕易發出第一擊，因為這等於給中國侵台藉口，加上第一擊後要考量動員，政治、經濟、股市等，所以才會相對謹慎。

但新聞一出台灣組慘遭檢討，傳首日兵推結束後，一場包含台灣組及其他組的餐會上，將領看到負面報導新聞「落漆」「窘迫」字眼頓時吃不下飯，他組退將直言「你們這樣被羞辱 ，明天還去幹嘛？」，有人旋即附和，若非有退將趕緊勸說忍一下，隔天恐出現「集體缺席」窘況。

另外，當想定問及東沙島被奪走的時是否奪回，台灣組表示不會搶回來原因，是東沙島距離太遠，補給不易，也不易戰勝，付出代價大大，應保留實力，來決戰澎湖或台灣本島。

所幸第二天想定細節、溝通變明確，兵推逐漸回正軌，台灣組還因此被稱讚「學很快」，讓大家啼笑皆非。



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