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上班壓力爆表？看狗狗照片秒平靜　專家：還能滅職場火藥味

狗狗天生懂得安慰人，實驗也證實，狗狗的臉部表情能喚起人類熟悉的安全感，達到舒壓效果。（示意圖／pexels）

▲狗狗天生懂得安慰人，實驗也證實，狗狗的臉部表情能喚起人類熟悉的安全感，達到舒壓效果。（示意圖／pexels）

圖文／鏡週刊

毛孩不只可愛，更是壓力剋星！據《國際環境研究與公共衛生期刊》的一項分析，狗狗不只是療癒小可愛，更能提供「非評價性社會支持」，也就是在你最崩潰的時刻，不評斷、不逼迫，只是默默陪著你。

研究指出，在與狗互動過程中，人的血壓與心率明顯下降，甚至有實驗發現，狗在場時，高血壓長者的收縮壓平均下降7 mmHg，舒張壓也降低2 mmHg，身心同步放鬆。

帶狗上班壓力值瞬間下降！美國實驗還顯示，員工若能每天帶狗上班，整體壓力感受大幅減少；反之，當狗狗缺席，壓力指數立刻飆升。

上班壓力爆表？看狗狗照片真能「秒平靜」　專家證實：還能滅職場火藥味

▲狗狗的療癒魅力可說是無敵，除了舒緩工作壓力，還能讓職場氛圍更穩定。（示意圖／pexels）

更有趣的是，與狗互動越多的員工，越能感受到狗在場時帶來的正面影響。這代表，毛孩不只撫慰人心，還能穩定職場氛圍，是超越薪資獎金的「情緒投資」。

看照片也有效！狗狗臉比貓咪更能撫平情緒。即便無法實際帶狗上班，只要在辦公桌、簡報封面或手機桌布放上一張狗狗照片，也能帶來顯著效果。

一項模擬職場衝突的實驗指出，事前看過狗照片的參與者，在討論中敵意語句與負面肢體語言減少超過2成；但看貓咪照片則無顯著變化。研究團隊認為，人類對狗的臉部表情更熟悉、更有安全感，能自然觸發大腦的「降溫機制」。

上班壓力爆表？看狗狗照片真能「秒平靜」　專家證實：還能滅職場火藥味

▲實驗結果顯示，狗狗的臉比貓咪更能撫平情緒，達到舒壓效果。（示意圖／pexels）

台灣也跟進！像是Google、亞馬遜等國際科技巨頭早已推行「寵物友善職場」，鼓勵員工帶狗上班。台灣部分新創公司、咖啡廳也開始跟上腳步。

不過，對大多數辦公室來說，實際讓狗入內仍受限於空間與衛生等問題，這時「狗狗照片療法」便成為低成本、零干擾的替代方案，不但能提升員工情緒韌性，也有助降低請假與離職率。


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