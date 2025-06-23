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美「午夜重錘行動」奇襲！伊朗防空癱瘓　戰機未升空

▲▼美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）在五角大廈舉行簡報會。（圖／路透）

▲美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）在五角大廈舉行簡報會。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

美軍突襲伊朗核設施，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）今天透露，這次任務極度保密，成功維持奇襲效果。伊朗完全沒有察覺，美方編隊返航途中未遭攔截，當地防空系統與戰機全無動作。

美國在昨日對伊朗福爾多、納坦茲及伊斯法罕等三處關鍵核設施展開「午夜重錘行動」（Operation Midnight Hammer）。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與凱恩今舉行簡報會，說明整個計畫細節及行動過程。

▼美國國防部長赫格塞斯（左，Pete Hegseth）及美軍參謀首長聯席會議主席凱恩舉行簡報會。（圖／路透）

▲▼美國國防部長赫格塞斯（左，Pete Hegseth）及美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）在空軍司令在五角大廈舉行簡報會。（圖／路透）

凱恩指出，周五深夜起飛的B-2轟炸機隊，自美國本土出發，以奇襲為首要目標。部分機隊飛往太平洋，作為誘敵策略，此計畫僅少數高層知悉，以防資訊外洩。

▲▼美國對伊朗核設施發動攻擊「午夜之鎚行動」的時間表。（圖／路透）

▲美國對伊朗核設施發動攻擊「午夜重錘行動」的時間表。（圖／路透）

凱恩說，行動中共發射14枚巨型鑽地彈，對兩處核目標發動攻擊，伊斯法罕由戰斧飛彈鎖定，以確保奇襲成功。任務結束後，打擊編隊平安脫離敵方領空。

美國突襲消息曝光後，民主黨國會議員相當不滿並表達憂慮，擔心引爆美伊新衝突，甚至可能被拖入無休止戰爭。凱恩強調，美軍將密切監控戰場變化，應變部隊已部署至區域內，備戰任何報復或代理人威脅。

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