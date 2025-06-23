　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台投資專家打賭「川普打伊朗」直播切雞雞　翻車黑歷史曝光

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（Donald Trump）下令空襲伊朗，讓台投資專家翻車。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

以色列、伊朗衝突，引發外界關注。台灣投資專家顧健晏19日發下豪語，稱如果美國總統川普敢打伊朗，他就「直播表演切雞雞」。不料，川普22日真的下令美軍空襲伊朗3處核設施，讓網友們紛紛起鬨要求顧健晏出面回應。事實上，顧健晏不是第一次翻車，過去也曾揚言切雞雞，但皆未履行承諾。

顧健晏長期分析台股，去年12月他發下豪語，稱若南亞股價跌破30、台塑化跌破33元、聯電跌破40元，他就表演切雞雞，且「賭盤永久有效」。回顧過去半年，顧健晏對3支股票的預測都失利，但至今也未切雞雞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，他拿雞雞作為賭注的還有：前台北市長柯文哲絕不會被聲押、是否有收受企業家沈慶京的錢。值得一提的是，顧健晏在臉書自介寫道「喜歡歷史、喜歡台股、結合歷史與台股。立志成為台股史記司馬遷。」而司馬遷恰巧也受過宮刑。

許多網友看完紛紛留言「大家在等你切雞雞」、「分析得很好，但為了雞雞，下次不要再分析了」、「這下你真的成功成為司馬遷了」、「你的雞雞已經信用破產了…」掀起熱議。

▼台投資專家曾放話「如果聯電跌破40，我表演切雞雞」。（圖／翻攝自臉書／顧健晏）

▲▼台投資專家打賭「川普打伊朗」直播切雞雞　翻車黑歷史曝光。（圖／翻攝自臉書／顧健晏）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 2 3321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
18歲女騎士遭吊車輾斃　身分曝光！是北部家族醫院接班人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台投資專家打賭「川普打伊朗」直播切雞雞　翻車黑歷史曝光

房仲喊女子「穿很騷」炎上！被質問強辯又沒說你　中信房屋出手了

黃偉哲合照畢業生「腿軟摔倒」影片曝光　網笑：市長獎太耗市長

台灣人「搭飛機4行為」被讚爆！韓國空姐認證：最喜歡飛台灣線

周三前防午後雷雨　熱帶低壓明天成颱朝日本前進

10多年友「慣性遲到30分鐘↑」！她崩潰：連騙時間都沒用

一週被騙走20億！第一手法「876件狂噴11億」超多台人中計

「4生肖」6月底運勢大逆轉！「有錢沒煩惱」生活爽到翻

兒婚後就不願一起出遊！她心寒「一定媳婦洗腦」　網嘆：沒邊界感

1款「影片播放器」APP爆紅！評論數破千則　老司機一看秒懂

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

伊朗「30枚飛彈」報復啟動　以色列進入緊急狀態

【垃圾車界也有追星族】萌娃拿同款鴨鴨堅持等偶像XD

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

【鐵皮屋下藏古蹟？】神祕建物疑「護國山台中寺」　文資處急喊卡

【塊陶啊！】雲林回收車邊開邊燒！ 司機停路邊急逃生

【家有手賤貓】貓愛撥東西到地板　飼主反擊把東西全塞箱子XD

伊朗發射「最大飛彈」襲以色列　射程2000km破壞力最強

台投資專家打賭「川普打伊朗」直播切雞雞　翻車黑歷史曝光

房仲喊女子「穿很騷」炎上！被質問強辯又沒說你　中信房屋出手了

黃偉哲合照畢業生「腿軟摔倒」影片曝光　網笑：市長獎太耗市長

台灣人「搭飛機4行為」被讚爆！韓國空姐認證：最喜歡飛台灣線

周三前防午後雷雨　熱帶低壓明天成颱朝日本前進

10多年友「慣性遲到30分鐘↑」！她崩潰：連騙時間都沒用

一週被騙走20億！第一手法「876件狂噴11億」超多台人中計

「4生肖」6月底運勢大逆轉！「有錢沒煩惱」生活爽到翻

兒婚後就不願一起出遊！她心寒「一定媳婦洗腦」　網嘆：沒邊界感

1款「影片播放器」APP爆紅！評論數破千則　老司機一看秒懂

台投資專家打賭「川普打伊朗」直播切雞雞　翻車黑歷史曝光

新北「最速拖吊傳說」翻車？　違規車脫鉤落地撞人行道

《魔物獵人：荒野》大更新被索尼外洩　粉絲不滿擠牙膏狂刷負評

房仲喊女子「穿很騷」炎上！被質問強辯又沒說你　中信房屋出手了

美軍史上最大B-2打擊出動　首次用「巨型鑽地彈」直衝伊朗核基地

9年第4度轉隊！　杜蘭特在台上聽到被交易到火箭：拭目以待

18歲女遭吊車輾斃　媽悲曝遺物包包「殘留肉屑」：女兒當下多麼痛

快訊／NBA重磅交易！杜蘭特被送到火箭　太陽換回2球員＋6選秀權

美炸完伊朗地下核設施　濃縮鈾庫存還在？以色列：仍在確認

美「午夜重錘行動」奇襲！伊朗防空癱瘓　戰機未升空

【垃圾車界也有追星族】萌娃拿同款鴨鴨堅持等偶像XD

生活熱門新聞

台灣人「搭飛機4行為」被讚爆！韓國空姐認證

加熱菸走私年成長86% 　海關人員：政府不徵稅拖累基層

法籍YTR宣布搬離台灣！認身體出問題「撐不下去」

出國返台注意！行李藏2物秒罰500萬

染髮易得膀胱癌？醫：1類人風險高2倍

男乘客狂遞名片　前空姐曝「經濟艙直接仍」

「如果川普打伊朗就切雞雞」台​投資專家糗了

1罐1780元！頂級奶粉驚見「噁綠塊狀物」

快訊／又有熱帶低壓！估24小時內成颱聖帕　最新路徑曝

快訊／國家警報響　大雷雨炸6縣市

好市多「出清1款玩具」　恐龍1隻8元CP值爆

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

豆輪不是豆製品！菜販揭原料「熱量爆表」

「4生肖」6月底運勢大逆轉！有錢沒煩惱爽翻

更多熱門

相關新聞

美史上最大B-2打擊　首用巨型鑽地彈

美史上最大B-2打擊　首用巨型鑽地彈

美國總統川普下令突襲伊朗核子設施，引發國際社會高度關注。美軍今（22日）公布更多細節，這次名為「午夜重錘行動」的打擊，是美國有史以來規模最大的B-2轟炸機任務，並首次實際使用了號稱「巨型鑽地彈」GBU-57的破壞性武器。整個行動過程中，伊朗未察覺異狀，防空部隊和戰機都未啟動應對。

美「午夜重錘」突襲　伊朗完全沒察覺

美「午夜重錘」突襲　伊朗完全沒察覺

美國已準備23日跟伊朗對話

美國已準備23日跟伊朗對話

美襲伊朗核設施　以色列股市衝新高！

美襲伊朗核設施　以色列股市衝新高！

美國空襲伊朗核設施！中國強烈譴責

美國空襲伊朗核設施！中國強烈譴責

關鍵字：

伊朗川普切雞雞

讀者迴響

熱門新聞

遭吊車輾斃　18歲女是北部家族醫院接班人

李多慧海邊解放比基尼！　「側面形狀全看光」震撼8萬人

NBA重磅交易！杜蘭特被送到火箭

筠熹遭愛犬咬傷臉！曬濺血照「差點傷到眼球」

踩女星地雷被罵「三八沒知識」　呂文婉怒拔麥離場

台灣人「搭飛機4行為」被讚爆！韓國空姐認證

唐綺陽曝不退休要做到死

伊朗9核專家睡夢遭「集體處決」　以色列暗殺

直播男遭郭昱晴公審「背景曝光」　朋友氣炸嗆：他曾在特戰隊服役

美國空襲伊朗核設施！中國強烈譴責

加熱菸走私年成長86% 　海關人員：政府不徵稅拖累基層

法籍YTR宣布搬離台灣！認身體出問題「撐不下去」

男偷裝GPS跟監已婚前女友　驚見她和小王進摩鐵

快訊／郭昱晴道歉了！回應直播公審風波

出國返台注意！行李藏2物秒罰500萬

更多

最夯影音

更多

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

伊朗「30枚飛彈」報復啟動　以色列進入緊急狀態

【垃圾車界也有追星族】萌娃拿同款鴨鴨堅持等偶像XD

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面