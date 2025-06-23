台投資專家打賭「川普打伊朗」直播切雞雞　翻車黑歷史曝光

▲美國總統川普（Donald Trump）下令空襲伊朗，讓台投資專家翻車。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

以色列、伊朗衝突，引發外界關注。台灣投資專家顧健晏19日發下豪語，稱如果美國總統川普敢打伊朗，他就「直播表演切雞雞」。不料，川普22日真的下令美軍空襲伊朗3處核設施，讓網友們紛紛起鬨要求顧健晏出面回應。事實上，顧健晏不是第一次翻車，過去也曾揚言切雞雞，但皆未履行承諾。

顧健晏長期分析台股，去年12月他發下豪語，稱若南亞股價跌破30、台塑化跌破33元、聯電跌破40元，他就表演切雞雞，且「賭盤永久有效」。回顧過去半年，顧健晏對3支股票的預測都失利，但至今也未切雞雞。

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另外，他拿雞雞作為賭注的還有：前台北市長柯文哲絕不會被聲押、是否有收受企業家沈慶京的錢。值得一提的是，顧健晏在臉書自介寫道「喜歡歷史、喜歡台股、結合歷史與台股。立志成為台股史記司馬遷。」而司馬遷恰巧也受過宮刑。

許多網友看完紛紛留言「大家在等你切雞雞」、「分析得很好，但為了雞雞，下次不要再分析了」、「這下你真的成功成為司馬遷了」、「你的雞雞已經信用破產了…」掀起熱議。

▼台投資專家曾放話「如果聯電跌破40，我表演切雞雞」。（圖／翻攝自臉書／顧健晏）