美軍史上最大B-2打擊出動　首次用「巨型鑽地彈」直衝伊朗核基地

▲美「午夜重錘行動」襲伊朗，圖為美國空軍B-2轟炸機「幽靈」。（圖／路透，下同）



記者董美琪／綜合報導

美國總統川普下令突襲伊朗核子設施，引發國際社會高度關注。美軍今（22日）公布更多細節，這次名為「午夜重錘行動」的打擊，是美國有史以來規模最大的B-2轟炸機「幽靈」任務，並首次實際使用了號稱「巨型鑽地彈」GBU-57的破壞性武器。整個行動過程中，伊朗未察覺異狀，防空部隊和戰機都未啟動應對。

這波攻擊鎖定伊朗福爾多、納坦茲與伊斯法罕等三處關鍵核設施。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與參謀聯席會議主席凱恩（Dan Caine），於華府記者會中對外說明。赫格塞斯指出，美方偵巡單位與小組成功滲透目標區域，全程未被發現，「這次行動寫下歷史新頁」。他強調，這也是GBU-57「巨型鑽地彈」（Massive Ordnance Penetrator, MOP）首度用於實戰，該彈可鑽入地面約60公尺後再引爆，不同於一般炸彈或飛彈擊中目標即爆的設計。

▲美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）在五角大廈舉行簡報會。（圖／路透）

凱恩補充說明，「午夜重錘行動」目的是重挫伊朗核武研發與基礎設施。行動橫跨數個作戰區，週五深夜至週六清晨，多架B-2轟炸機自美國本土起飛，編隊中有部分機群朝西飛向太平洋以混淆敵軍偵測，該策略僅極少數高層知情。主力部隊則保持無線電靜默，隱匿航向東進，歷經18小時飛行，並多次完成空中加油，終抵目標上空。

在接近目標後，B-2轟炸機與護航戰機編隊及支援機群會合，於狹小空域中執行精準協同打擊。凱恩表示，美國電子作戰、網路攻擊與情報單位同步行動，成功壓制伊朗防空雷達與指揮系統。行動期間，伊朗防空飛彈系統全無反應，戰機也未升空攔截。

凱恩透露，這次出動兵力包含逾125架軍機，除B-2轟炸機外，還有多型第4代與第5代戰機、大量加油機、潛艦與偵察機等共同投入，數百名技術及作戰人員參與此役，展現美軍強大聯合作戰能力。