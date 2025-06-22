　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

可能有雙颱！　最新預測曝

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

▲吳德榮說，最新歐洲系集模式周二晚間8時機率模擬圖顯示，關島北方海面的熱帶擾動逐漸發展，輕颱機率最高達40%，向日本逼近再向東北大迴轉遠離；30日晚間8時時機率模擬圖顯示，關島附近另有熱帶擾動發展，輕颱機率已達30%，離台灣還很遠。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬顯示，周一至周五關島北方海面的熱帶擾動逐漸發展，輕度颱風機率周二最高達40%，向日本逼近再向東北大迴轉遠離；關島附近另有熱帶擾動發展，輕颱機率在30日已達30%，離台灣還很遠，故10天內應不致有颱風擾台。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周三台灣在暖氣團內，各地大致為晴午後多雲，天氣偏熱，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率，其中亦有局部較大雨勢的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮說，周四至下周二（7月1日）各地仍為晴午後多雲，天氣偏熱，但台灣附近水氣增多，大氣不穩定度提高，午後有局部短暫陣雨或雷雨，影響範圍擴大。

吳德榮分析，最新歐洲模式模擬顯示，梅雨鋒面不再南下，逐漸進入颱風季；最新歐洲系集模式模擬顯示，周一至周五關島北方海面的熱帶擾動逐漸發展，輕度颱風機率周二最高達40%，其路徑為向日本逼近，再向東北大迴轉減弱遠離。

吳德榮表示，最新歐洲系集模式第7至10天的模擬圖則顯示，關島附近另有熱帶擾動發展，輕颱機率在30日已達30%，離台灣還很遠；而廣東海面至台灣一帶的熱帶擾動發展機率則很低，熱帶低壓最高20%以下，輕颱則僅在10%以下，故10天內應不致有颱風擾台。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 2 8125 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美軍B-2轟炸機　調動至關島
可能有雙颱！　最新預測曝
快訊／北海道外海今晨規模6地震　深度僅10公里
林亮君報案遭裸照威脅　嫌勒索148萬嗆「出境就散布」
變天！　雨區擴大時間曝
快訊／漁港「汽車衝落海」！男無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

可能有雙颱！　最新預測曝

寫作目的是「解放女性」！楊双子：生命最重要的人，不一定是男人

變天！　雨區擴大時間曝

韓國出版吸粉秘訣！不打折扣戰「專注1件事」　重視讀者大於作者

鄰居把路邊車格當「永久專屬車位」　搬3輛腳踏車鎖一起霸佔

出國返台注意！行李帶這2物慘了　海關查獲秒罰500萬

長輩跟團「人生首出國」卻變機場一日遊　錯過飛機原因讓網全傻眼　

新衣服別直接穿！醫揭恐怖內幕　服飾業者認證：我一定勸客人

小姑常回娘家想爽過！　人妻1招治姑、婆：反正我是外人

快訊／對流雨彈突襲！15縣市「大雨警報」　慎防強風、落石

【回不了台】張立齊下跪向嬤道歉！　鏡頭前淚崩：原諒不孝孫

【太扯了吧...】忠孝東路驚悚車禍！ 19歲女遭輾不治另2人傷

【你怎麼在這？】逛街偶遇兄弟　悄悄接近他直接嚇到起飛XD

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

【喵聲放送中】看過這麼愛炫耀的黑貓嗎？全世界都該看牠的大毛球！

【超狂禮物】李珠珢粉絲大手筆驚喜！直接送農夫Labubu寵上天

【北市嚴重車禍】吊車右轉輾亡騎士　2機車肉身攔停也挨撞

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【詐騙集團傻眼回應】她假裝出車禍　對方秒問：那先給我卡號？

ELVA is back！ 蕭亞軒復出「大秀鉛筆腿」

可能有雙颱！　最新預測曝

寫作目的是「解放女性」！楊双子：生命最重要的人，不一定是男人

變天！　雨區擴大時間曝

韓國出版吸粉秘訣！不打折扣戰「專注1件事」　重視讀者大於作者

鄰居把路邊車格當「永久專屬車位」　搬3輛腳踏車鎖一起霸佔

出國返台注意！行李帶這2物慘了　海關查獲秒罰500萬

長輩跟團「人生首出國」卻變機場一日遊　錯過飛機原因讓網全傻眼　

新衣服別直接穿！醫揭恐怖內幕　服飾業者認證：我一定勸客人

小姑常回娘家想爽過！　人妻1招治姑、婆：反正我是外人

快訊／對流雨彈突襲！15縣市「大雨警報」　慎防強風、落石

《戀人》黃真英私吞880萬「工作拖8年擺爛」！　遭提告需全吐出來

伊朗警告：軍援以色列「等同協助侵略」　將成合法攻擊目標

金控創辦五家族　啟動世代接班

AI時代「思考力」危機　不只失去「動腦機會」更是「判斷能力」

路透：以色列不願等川普兩周　恐獨自打擊伊朗核設施

停火才有對話！　伊朗外長：願複製「2015年核協議」模式化解衝突

3大「清淡陷阱」食物　醫：越吃越胖！

快訊／北海道外海今晨規模6極淺地震！　深度僅10公里

林亮君報案遭裸照威脅！　噁男囂張勒索148萬嗆「出境就散布」

中遠海運散運近一年訂造90艘散裝船　對市場影響看舊船汰換速度

【嗆司曲神應援】 #高佳彬 #趙多彬一跳《Go Stronger》就秒得分！

生活熱門新聞

買3.7萬筆電竟是展示機！順發3C道歉再挨轟

LINE「1族群」7月將收不到訊息！　官方公告：快更新

出國返台注意！行李藏2物秒罰500萬

變天！　雨區擴大時間曝

13杯飲料不買袋子「外送員噴1句」　客秒下樓！網爽翻

新衣別直接穿！醫揭恐怖內幕　業者認證

長輩跟團人生首出國　卻變機場一日遊

火車上有蛇　台鐵緊急更換自強號「延誤4分鐘」

被誇童顏巨乳！呂秋遠小孩生母「妝後模樣」曝

可能有雙颱！　最新預測曝

小姑常回娘家想爽過！人妻1招治姑、婆

車格當專屬車位　他拿3單車鎖一起霸佔

LINE「1款免費表情貼」 萬人超愛：好用到不行

好市多「出清1款玩具」　恐龍1隻8元CP值爆

更多熱門

相關新聞

變天！　雨區擴大時間曝

變天！　雨區擴大時間曝

中央氣象署表示，周四水氣增加，南部有不定時局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；周五、周六南方雲系北移，南部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

下周2天雨區擴大　又有熱帶擾動發展

下周2天雨區擴大　又有熱帶擾動發展

颱風天度假釣魚落海失蹤3年　法院判離婚

颱風天度假釣魚落海失蹤3年　法院判離婚

夏至熱炸「午後雷雨襲一周」　下周有熱帶擾動

夏至熱炸「午後雷雨襲一周」　下周有熱帶擾動

今夏至「不是喊假的」　專家：大台北等4地區飆破37℃

今夏至「不是喊假的」　專家：大台北等4地區飆破37℃

關鍵字：

氣象氣象雲颱風吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

ANKER行動電源召回7型號：立即停用

輾斃19歲女騎士！77歲駕駛：早上頭暈

快訊／主持人突宣布蔡依林登大巨蛋！　主辦緊急聲明：一時口誤

買3.7萬筆電竟是展示機！順發3C道歉再挨轟

LINE「1族群」7月將收不到訊息！　官方公告：快更新

蹦闆《拳願2》怒退錢拒錄　孫生IG反嗆大頭症

汪小菲、Mandy現身萬豪酒店婚禮

女大生控遭合租室友性侵！法官判他無罪

嘉義轎車自撞　夫妻1死1重傷昏迷

嘉義最新「台版迪士尼城堡」亮點先看

出國返台注意！行李藏2物秒罰500萬

天才女科學家IQ140「進AV界做研究」

變天！　雨區擴大時間曝

不爽手機被沒收　高職男畢業前夕水果刀弒母

女高中生失蹤2週！竟和已婚倉管男私奔

更多

最夯影音

更多

【回不了台】張立齊下跪向嬤道歉！　鏡頭前淚崩：原諒不孝孫

【太扯了吧...】忠孝東路驚悚車禍！ 19歲女遭輾不治另2人傷

【你怎麼在這？】逛街偶遇兄弟　悄悄接近他直接嚇到起飛XD

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

【喵聲放送中】看過這麼愛炫耀的黑貓嗎？全世界都該看牠的大毛球！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面