可能有雙颱！　最新預測曝

▲吳德榮說，最新歐洲系集模式周二晚間8時機率模擬圖顯示，關島北方海面的熱帶擾動逐漸發展，輕颱機率最高達40%，向日本逼近再向東北大迴轉遠離；30日晚間8時時機率模擬圖顯示，關島附近另有熱帶擾動發展，輕颱機率已達30%，離台灣還很遠。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬顯示，周一至周五關島北方海面的熱帶擾動逐漸發展，輕度颱風機率周二最高達40%，向日本逼近再向東北大迴轉遠離；關島附近另有熱帶擾動發展，輕颱機率在30日已達30%，離台灣還很遠，故10天內應不致有颱風擾台。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周三台灣在暖氣團內，各地大致為晴午後多雲，天氣偏熱，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率，其中亦有局部較大雨勢的機率。

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吳德榮說，周四至下周二（7月1日）各地仍為晴午後多雲，天氣偏熱，但台灣附近水氣增多，大氣不穩定度提高，午後有局部短暫陣雨或雷雨，影響範圍擴大。

吳德榮分析，最新歐洲模式模擬顯示，梅雨鋒面不再南下，逐漸進入颱風季；最新歐洲系集模式模擬顯示，周一至周五關島北方海面的熱帶擾動逐漸發展，輕度颱風機率周二最高達40%，其路徑為向日本逼近，再向東北大迴轉減弱遠離。

吳德榮表示，最新歐洲系集模式第7至10天的模擬圖則顯示，關島附近另有熱帶擾動發展，輕颱機率在30日已達30%，離台灣還很遠；而廣東海面至台灣一帶的熱帶擾動發展機率則很低，熱帶低壓最高20%以下，輕颱則僅在10%以下，故10天內應不致有颱風擾台。