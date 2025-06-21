颱風天度假「就是要釣魚」落海失蹤3年　法院判離婚

▲台東烏石鼻漁港釣客落海，海巡出動搶救。（資料圖／記者楊漢聲翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名人夫3年前颱風天帶著妻小到台東長濱鄉度假，隔天堅持前往海邊釣魚，卻被人目擊意外落海失蹤，從此人間蒸發。其妻苦等多年未果，今年向法院訴請離婚獲准。法官審理後認為，丈夫生死不明已逾3年，且長期未負擔家庭責任，依法判准離婚，並將2名未成年子女的監護權判給妻子，但丈夫家屬可依協議探視子女。

根據判決書指出，原告（妻子）與被告（丈夫）於2016年9月結婚，育有2名子女。2021年7月，人夫帶著家人前往台東長濱鄉旅遊，當時雖已發布颱風警報，丈夫仍於隔日獨自前往烏石鼻海邊釣魚，不久後即被目擊落水失蹤。海巡署雖全力搜救，但始終未尋獲其蹤跡或遺體。

▲台東烏石鼻漁港釣客落海，海巡出動搶救。（ETtoday資料照／第一三岸巡隊提供，下同）

妻子主張，丈夫失蹤3年多來音訊全無，既未聯繫家人，也未負擔任何生活費用，婚姻關係早已名存實亡，因此依《民法》第1052條第1項第9款「生死不明逾3年」訴請離婚。

法官調查發現，丈夫自失蹤後，完全無勞健保、入出境或通訊紀錄，戶籍雖於2023年11月遷移，但是由妻子以戶長身分辦理，丈夫本人並未到場。此外，丈夫經法院合法通知仍未出庭或提出任何聲明，因此認定其生死不明狀態屬實，准予離婚。

關於子女監護權部分，社工訪視報告指出，妻子長期獨力照顧2名子女，親子互動良好，且能妥善掌握孩子的生活及身心狀況，具備單獨行使親權的能力。法官審酌「主要照顧者原則」及「手足不分離原則」，判決監護權由妻子單獨擔任，但丈夫及其家屬未來仍可依協議方式探視子女。

▲台東烏石鼻漁港釣客落海，海巡出動搶救。