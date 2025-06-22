未來一周防午後雷雨　周四變天全台水氣增

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

記者周湘芸／台北報導

未來一周持續炎熱，今天高溫上看36度，周三前各地多雲到晴，中南部清晨留意零星短暫雨，午後局部地區有短暫雷陣雨，周四起受南方雲系影響，降雨增加，南台灣整天有不定時降雨，北部地區午後雷陣雨增加，且範圍更廣。

中央氣象署預報員張承傳表示，周三前各地多雲到晴，午後有短暫雷陣雨，周四南海逐漸為低壓帶，水氣順著風向北移到台灣上空，降雨增加，至於南海低壓帶未來是否形成熱帶系統還要持續觀察。

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張承傳指出，目前台灣上空多雲到晴，中南部清晨至上午沿海有海陸風輻合造成降雨，周三前各地多雲到晴，清晨至上午中南部仍有零星短暫雨，今晚至周二環境為南風至西南風，午後大台北、東北部地區及其他山區有雷陣雨，周三偏南風至東南風，午後大台北、中南部地區及東半部山區有雷陣雨，範圍都較局部。

他表示，周四起南方雲系北移，周四至週六南部及東南部整天不定時有局部短暫陣雨，中部以北、宜花地區有午後雷陣雨，且範圍較廣、水氣增多。

溫度方面，張承傳指出，未來一周高溫炎熱，各地普遍高溫都在32至35度，今天大台北地區、彰化、雲林及南高屏有局部36度高溫，提醒民眾外出留意。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）