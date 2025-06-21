下周2天雨區擴大　又有熱帶擾動發展

▲下周四前仍是午後雷陣雨天氣型態，下周四後雨區擴大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(22日)到下周四之前仍是高溫炎熱、午後雷雨天氣型態，下周四之後南方水氣增加，南部不定時有雨，各地午後也有局部雷陣雨。至於熱帶系統與颱風發展，氣象署表示，下周將有熱帶擾動，但一周內不會有颱風生成，下個周末後模式預測分歧、變數大。

中央氣象署預報員林定宜指出，下周四之前，皆為午後雷陣雨天氣型態，直到下周四後，南方水氣則會逐漸增多。

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林定宜進一步說明，明天太平洋高壓增強，台灣地區吹西南風，白天各地大致為多雲到晴的天氣。不過清晨至上午間，因海陸風輻合，中南部仍可能出現零星降雨；午後則要留意大台北、東北部及其他山區局部短暫雷陣雨。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

高溫部分，明日氣溫炎熱，各地高溫約31到36度，其中大台北、彰化、雲林、南投及高屏近山區更有機會飆破36度。

下周天氣趨勢方面，林定宜指出，下周一持續吹西南風，清晨至上午中南部零星短暫陣雨，午後雷陣雨發生區域涵蓋大台北、東北部與各山區。下周二、下周三風向轉為偏南風，中南部有零星短暫陣雨，午後各山區及西半部近山區平地有局部短暫雷陣雨。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

到了下周四後，環境風場轉為偏南風至西南風，林定宜說明，南方水氣增加，南部將出現不定時短暫陣雨，其他地區仍以午後雷陣雨為主。下周五、下周六南方雲系進一步北移，南部與東南部降雨機會增加，其他地區則多雲，午後仍有雷陣雨。

關於熱帶系統，林定宜指出，目前洋面上有熱帶擾動活動，沒有明顯熱帶系統，短期一周內沒有生成颱風跡象。29日以後變數很多，還要再觀察，各家模式預報差異很大，外界選一到兩個聳動的模式來談，但事實上不見得會發生。