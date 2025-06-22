以色列全國警戒！川普派B-2轟炸伊朗核設施　納坦雅胡喊：改變歷史

▲以色列總理納坦雅胡透過影片發表聲明，感謝美國總統川普所做出的「偉大決斷」。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普21日證實，美軍已出動B-2匿蹤轟炸機空襲伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）等3座核子設施。以色列總理納坦雅胡盛讚美方展現「正義之力」，足以改變歷史。對此，以色列軍方宣布全國進入戰時防衛狀態，採取最嚴格民防措施。

根據《以色列時報》，以色列總理納坦雅胡透過影片發表聲明，「恭喜你，川普總統。您果斷決定以美國令人敬畏且正義的力量攻擊伊朗核設施，這將改變歷史。」

他指出，以色列在「崛起之獅」（Operation Rising Lion）行動表現傑出，而美軍在本次行動中堪稱無與倫比，「做到了地球上其他國家做不到的事」。

納坦雅胡強調，川普此舉成功阻止世界上最危險的政權取得最危險的武器，並為中東與全球帶來通往和平與繁榮的契機。他重申與川普一貫主張「以實力換取和平」，稱美方此次展現了強大實力，「我感謝您，以色列人民感謝您，文明世界也感謝您」。

納坦雅胡表示，「他（川普）今天的領導，在歷史創造轉捩點，有助於引領中東及更廣泛地區邁向繁榮與和平的未來。願上帝保佑美國、保佑以色列，也保佑我們堅不可摧的聯盟和不可動搖的信念。」

שינויים במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף:



באישור שר הביטחון ישראל כ"ץ, ובתום הערכת מצב, הוחלט כי החל מהיום מהשעה 03:45, יחול שינוי מיידי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף.

במסגרת השינויים הוחלט על מעבר של כל אזורי הארץ ממדרג פעילות חלקית ומצומצמת למדרג פעילות הכרחית.

ההנחיות… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 22, 2025

美軍空襲後，以色列迅速升高警戒。以色列國防部長卡茨（Israel Katz）批准後備司令部（Pikud HaOref）的新指令，從當地時間21日凌晨3時45分起，將全國所有地區的狀態由「有限活動」升級為「必要活動」等級。

以色列變更防衛政策，全面禁止教育活動、公共集會與一般商業營運，僅允許維持關鍵民生與國防運作的產業持續運作，呼籲民眾透過官方平台掌握最新安全指示。