▲美國白宮發布總統川普等人在戰情室的照片。（圖／翻攝自臉書／The White House）



記者鄺郁庭／綜合報導

美軍於伊朗時間22日凌晨空襲伊朗3座核設施後，川普發表全國演說時表示，關鍵的鈾濃縮設施已「完全被徹底摧毀」，演說後則在社群平台表態，「伊朗只要對美國做出任何報復，都會收到遠比今晚更強硬的回擊。」對此，投資專家顧健晏在自己的臉書上表示，「如果川普敢打伊朗，我切雞雞」，引發話題。

顧健晏19日在臉書發文放話，要挑釁川普一波，「如果川普敢打伊朗，我切雞雞。如果川普不敢打伊朗，川普切雞雞。」最後更強調一次，「我是說真的，如果川普真的打伊朗，我直播表演切雞雞。」文中還曬出自己到川普粉專留言的截圖，該則留言則是，「If Trump dares to attack Iran, I will cut off my penis. If Trump does not dare to attack Iran, Trump will cut off my penis」。

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結果川普大動作一出，粉專「麥克風的市場求生手冊」馬上轉發顧健晏的貼文直呼，「又有新直播看了，FLAG不要亂立啊…」話題引發熱論，「川普這麼瘋的人還敢拿來當籌碼，他也夠瘋」、「他沒說切誰的雞」、「美國開戰的原因找到了」、「怎麼會有人想對一個不受控的狂仔立flag啦！」

還有人到顧健晏的貼文底下留言，「直播連結來一下，謝謝」、「你準備切吧」、「朝聖吶，話別說太滿」、「敲碗等直播」、「先來卡個位。」

美國空襲伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Isfahan）等3座核設施。對此，伊朗官媒表示，在中東地區的每一名美國公民及軍事人員均已成為攻擊目標。而伊朗強硬派議員哈米德拉塞伊（Hamid Rasaei）也表示，面對美方轟炸伊朗的行為，伊朗必須做出強力回應。

川普稍早在白宮就此次行動發表全國演說，他稱伊朗是中東惡霸，如果未來不繼續保持和平，那麼遭到攻擊的規模會更大。演說結束後，川普又在自己的社群平台Truth Social上寫道，「伊朗只要對美國進行任何報復，都會收到遠比今晚更強力的回擊。謝謝！來自美國總統川普。」