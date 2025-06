▲美國白宮發布總統川普等人在戰情室的照片。(圖/翻攝自臉書/The White House)



記者鄺郁庭/綜合報導

美軍於伊朗時間22日凌晨空襲伊朗3座核設施後,川普發表全國演說時表示,關鍵的鈾濃縮設施已「完全被徹底摧毀」,演說後則在社群平台表態,「伊朗只要對美國做出任何報復,都會收到遠比今晚更強硬的回擊。」對此,投資專家顧健晏在自己的臉書上表示,「如果川普敢打伊朗,我切雞雞」,引發話題。

顧健晏19日在臉書發文放話,要挑釁川普一波,「如果川普敢打伊朗,我切雞雞。如果川普不敢打伊朗,川普切雞雞。」最後更強調一次,「我是說真的,如果川普真的打伊朗,我直播表演切雞雞。」文中還曬出自己到川普粉專留言的截圖,該則留言則是,「If Trump dares to attack Iran, I will cut off my penis. If Trump does not dare to attack Iran, Trump will cut off my penis」。

結果川普大動作一出,粉專「麥克風的市場求生手冊」馬上轉發顧健晏的貼文直呼,「又有新直播看了,FLAG不要亂立啊…」話題引發熱論,「川普這麼瘋的人還敢拿來當籌碼,他也夠瘋」、「他沒說切誰的雞」、「美國開戰的原因找到了」、「怎麼會有人想對一個不受控的狂仔立flag啦!」

還有人到顧健晏的貼文底下留言,「直播連結來一下,謝謝」、「你準備切吧」、「朝聖吶,話別說太滿」、「敲碗等直播」、「先來卡個位。」

美國空襲伊朗福爾多(Fordow)、納坦茲(Natanz)與伊斯法罕(Isfahan)等3座核設施。對此,伊朗官媒表示,在中東地區的每一名美國公民及軍事人員均已成為攻擊目標。而伊朗強硬派議員哈米德拉塞伊(Hamid Rasaei)也表示,面對美方轟炸伊朗的行為,伊朗必須做出強力回應。

川普稍早在白宮就此次行動發表全國演說,他稱伊朗是中東惡霸,如果未來不繼續保持和平,那麼遭到攻擊的規模會更大。演說結束後,川普又在自己的社群平台Truth Social上寫道,「伊朗只要對美國進行任何報復,都會收到遠比今晚更強力的回擊。謝謝!來自美國總統川普。」