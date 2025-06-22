伊朗威脅「飛彈攻擊美軍艦隊」　最高領袖顧問：輪到我們了

▲圖為伊朗國旗。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

在美國轟炸伊朗核設施之後，伊朗極端保守報紙「環球報」（Kayhan）強硬派總編輯夏里亞馬達里（Hossein Shariatmadari）警告，「現在輪到我們了」，呼籲對美國海軍艦艇發動飛彈攻擊，同時封鎖重要的石油運輸路線荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

CNN報導，環球報引述伊朗最高領袖哈米尼顧問夏里亞馬達里（Hossein Shariatmadari）的話指出，伊朗必須即刻果斷行動，「第一步就是要對駐巴林的美國海軍艦隊發動飛彈攻擊，同時封鎖荷莫茲海峽，禁止美國、英國、德國和法國的船隻通行。」夏里亞馬達里曾自稱是哈米尼的代表。

截至目前，伊朗最高領袖哈米尼尚未對美國襲擊伊朗核設施一事做出官方回應。央視新聞指出，福爾多、納坦茲、伊斯法罕核設施遇襲之後，當局隨即展開相關調查評估，確認目前並未發現任何污染跡象。

與此同時，伊朗支持的葉門反抗軍青年運動（又譯胡塞）高層也稱，美國總統川普必須為空襲伊朗承擔後果。

川普已明確表示，伊朗對美國的任何報復行動，將遭遇遠比這波行動更加強大的武力回擊。CNN指出，川普的這則貼文展現出美國政府面對挑釁時願意進一步升高軍事行動的立場，也再次重申他一貫的態度，即絕不容許伊朗擁核。