遭美軍B-2轟炸機空襲　伊朗福爾多核設施「最新畫面」曝光！

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普於美東時間21日證實，美軍出動B-2匿蹤轟炸機，針對伊朗境內3處核子設施發動空襲。對此，伊朗媒體也透過社群平台公佈福爾多（Fordow）核設施遭遇美軍空襲後的「最新畫面」。至於伊朗第7大城庫母（Qom）則表示防空系統啟動後辨識敵對目標，目前處於完全平靜的狀態。

被外界視為伊朗政府半官方的媒體《法爾斯通訊社》（Fars News Agency）在社群平台X發布一段長達40多秒鐘的影片，證實福爾多核子設施遭美軍轟炸的消息，強調是該核子設施遇襲後最先釋出的第一段畫面，只見現場仍處於黑夜之中。

《法爾斯通訊社》也以波斯文指出，伊朗第7大城、伊斯蘭教什葉派聖地庫母的副安全官證實，「幾個小時以前，庫母防空系統已經啟動，在辨別出敵對目標後，福爾多核設施部分區域遭到敵方空襲。」

據悉，庫母位於福爾多核設施附近。

《法爾斯通訊社》也引述伊朗庫母的國會議員穆罕默德・馬南・雷西（Mohammad Manan Raisi）的說法，認為福爾多核設施的大部分損壞「僅發生在地面部分，可以修復」。

《路透社》指出，雷西的說法與川普所聲稱的「濃縮鈾設施已被完全摧毀」互相矛盾。