川普空襲伊朗核設施！以色列緊急「關閉領空」　美升級戒備防報復

▲美軍出動B-2轟炸機。（圖／美利堅合眾國空軍）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普於美東時間21日證實，美軍出動B-2匿蹤轟炸機，對伊朗境內福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）等3處核子設施發動空襲。這項重大軍事行動引發中東局勢緊張升溫，以色列隨即宣布關閉領空。美國本土各級執法機關也緊急升高警戒，防範可能的報復性攻擊。

根據美媒《CNN》，美國國土安全部（DHS）、聯邦調查局（FBI）以及各州與地方執法單位目前正全面加強安全措施，密切監控來自伊朗或其代理勢力可能對美國發動的任何攻擊。一名了解聯邦應變行動的官員透露，國內已啟動跨部門協調機制，全力掌握與中東局勢相關的最新情報。

美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）於空襲當晚在社群媒體上強調，「我們將不懈努力，保護美國本土安全。」

美國華府與紐約警方也表示，正與聯邦機構密切合作，並已針對宗教、文化與外交機構加派警力。儘管目前未接獲明確威脅，但首都地區的警察部門指出，已著手強化對居民、企業與訪客的保護工作。

▲以色列總理納坦雅胡透過影片發表聲明，感謝美國總統川普所做出的「偉大決斷」。（圖／路透）

自從6月初以色列與伊朗衝突升溫以來，白宮、五角大廈與以色列駐美大使館周邊安全防線均已提升。美國官員強調，這些行動是應對重大國際衝突的標準程序，旨在防範潛在恐怖攻擊或敵對行為擴散至美國本土。

美國執法官員曾指出，儘管目前對伊朗相關威脅尚未出現明顯升高，但情勢可能瞬間惡化，相關單位已預作部署，一旦掌握攻擊跡象，將立即啟動應變行動。

另外，《美聯社》也引述以色列機場管理局的說法，指出鑑於「近期情勢發展」，將關閉以色列領空，全面暫停所有進出境航班。當局未說明封閉措施將持續多久。此舉凸顯出中東局勢的不確定性，亦顯示以方對安全風險的高度重視。

這起針對伊朗核設施的精準空襲，是美方針對德黑蘭當局核計畫所採取的強硬舉措，勢必在中東地區掀起新一波動盪。國際社會密切關注後續發展，擔憂衝突可能擴大為區域戰爭。