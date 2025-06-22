伊朗警告：軍援以色列「等同協助侵略」　將成合法攻擊目標

▲以色列與伊朗之間的戰火持續延燒。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列與伊朗之間的戰火持續延燒，伊朗政府與軍方高層相繼對外釋出強硬訊號，不僅明言拒絕在空襲期間與美國展開談判，更警告凡是對以色列提供武器的國家或單位，將被視為「合法攻擊目標」。

根據CNN報導，伊朗武裝部隊工兵部門發言人透過Telegram影片指出，「任何以船運或空運方式向猶太復國主義政權（即以色列）運送軍事或雷達設備的行為，我們都會視為直接參與侵略，伊朗武裝部隊將會做出相應反應。」

他還稱，以色列近期在雷達與防空系統上損失慘重，正面臨彈藥與裝備短缺，但CNN尚無法獨立查證其說法。

伊朗政府發言人莫哈傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）也在接受CNN專訪時強調，只要以色列的軍事行動還在繼續，德黑蘭就不會考慮與美方恢復核談判，「伊朗連思考與美國重啟核談判的空間都沒有。」

根據伊朗副衛生部長賈法里安（Ali Jafarian）21日在記者會上公布的數據，自以色列6月13日發動軍事攻擊以來，已有至少430名平民死亡、逾3000人受傷。

在歐洲外交斡旋宣告破局、伊朗與美國拒絕展開對話之下，中東衝突局勢恐怕短期內難以降溫。德黑蘭方面態度明確，除非以色列停火，否則任何形式的外交努力都將徒勞無功。