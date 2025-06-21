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以軍突襲伊朗最大核設施！爆炸聲連連　官員證實：導彈穿透防空網

▲▼位於伊朗伊斯法罕郊外的鈾轉化設施。（資料照／達志影像／美聯社）

▲位於伊朗伊斯法罕郊外的鈾轉化設施。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

伊朗伊斯法罕省副省長表示，以色列於當地時間21日發動空襲，鎖定該省多處地點攻擊，其中包括伊朗國內最大的核子研究設施——伊斯法罕核能技術中心。伊朗防空系統雖成功攔截部分來襲攻擊，但仍有部分導彈穿透防線，所幸事件未造成人員傷亡，也無有害物質外洩。

根據美媒《CNN》，伊朗半官方的《法斯通訊社》（Fars News Agency）引述伊朗伊斯法罕省副省長的說法指出，在以軍空襲過後，已呼籲當地居民暫時遠離核設施區域，讓救援與危機處理人員得以有效執行任務。他強調，儘管部分地區遭受攻擊，但至今未傳出傷亡。

報導引述官員說法指出，空襲期間所聽見的多數爆炸聲，是伊朗防空系統與來襲目標交戰時所產生，另有少數則為實際命中所致。雖然未明確指出攻擊方身分，但整體情勢顯示與以色列有關。

總部位於伊朗首都德黑蘭的半官方《邁赫爾通訊社》（Mehr News Agency）指出，伊斯法罕省政府安全與執法副手阿克巴爾・薩利希（Akbar Salehi）表示，以色列確實對該省數個據點展開攻擊，但當地的煉油廠並未因此受到影響。

此次空襲行動並非首次針對伊朗伊斯法罕核能技術中心。先前以色列國防軍曾表示，在衝突初期，以軍便曾攻擊該設施，並造成「重大損壞」。對此，國際原子能總署（IAEA）表示，該設施內有4棟建築受損嚴重。然而，伊朗原子能組織的發言人則聲稱，相關損壞程度有限。

目前尚未見以色列官方對此次空襲做出任何回應。由於伊斯法罕核設施具高度戰略價值，此次事件恐再度升高區域緊張局勢。

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