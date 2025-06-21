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以伊開戰加緊撤離！日本自衛隊派「2架運輸機」待命　稍早120人啟程

▲▼日本航空自衛隊C-2運輸機。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本航空自衛隊C-2運輸機。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

以色列自從13日向伊朗展開「崛起之獅」（Rising Lion），空襲伊朗軍事設施與核關鍵設施、狙殺伊朗高階軍事將領與核科學家後，便遭到伊朗發射數百枚導彈與派遣100架無人機報復，雙方軍事衝突激化。對此，日本決定派出2架運輸機前往非洲東部國家吉布地待命，稍早運輸機已經起飛。

根據日媒《山陰放送》，日本防衛大臣中谷元19日下令，派遣2架航空自衛隊C-2運輸機前往東非國家吉布地待命，稍早已有120多名航空自衛隊、陸上自衛隊的隊員搭乘2架C-2運輸機，2架運輸機今（21）日下午3時（台灣時間下午2時）從位於日本鳥取縣境港市的美保基地起飛。

日本統合幕僚監部部長吉田圭秀19日在記者會上透露，「2架運輸機將會在中東附近待命，以求不會錯過讓當地日本國民疏散的時機。」

根據《日本放送協會》，2架C-2運輸機預計日本時間明（22）日才會抵達吉布地。

據悉，日本《自衛隊法》規定，一旦國外面臨動亂和自然災害等緊急狀況，為了確保當地僑民的安全，必須派遣自衛隊前往當地進行運輸等任務，疏散對象包括日本大使館的當地職員、日本公民的配偶，以及提供其他外國人搭乘。

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